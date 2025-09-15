Даже если его победить, он все равно появляется в нескольких локациях игры.

Если вы повстречали в Hollow Knight: Silksong босса по имени Сет, знайте – он создан в память о фанате Сете Голдмане, умершем от рака.

В 2020 году неизлечимо больной фанат Hollow Knight рассказал на Reddit, что борется с онкологическим заболеванием – саркомой Юинга. Его мечтой было пообщаться с Team Cherry, и однажды разработчики не только исполнили ее, но и пошли дальше. Студия предложила Голдману придумать собственного персонажа-босса, который появится в сиквеле.

Голдману удалось посмотреть на свое творение действии, однако спустя пару месяцев после сообщения он скончался, не дождавшись релиза игры.

Поклонники Silksong вспомнили об истории в середине сентября, когда имя Сета Голдмана упомянули в финальных титрах.

Team Cherry не только сохранила персонажа, но и сделала так, что даже если его победить, он не умрет. Потеряв память, бывший враг начинает странствовать по миру Фарлума: сначала его можно встретить в Мрачной топи уже как NPC, а затем и в других локациях игры.

Битва с Сетом в Hollow Knight: Silksong

Все встречи с Сетом

Напомним, Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября и сразу стала хитом. Игровое сообщество настолько сильно ждало сиквел, что Steam и другие игровые площадки "упали".

УНИАн рассказывал, что низкая цена Silksong заставила инди-разработчиков волноваться за свои проекты. Игра доступна на всех актуальных платформах за 20 долларов, хотя многие ожидали ценник в 40 долларов.

