Дейв Пламмер называет этот баг худшим среди тех, которые ему доводилось выпускать.

3D Pinball: Space Cadet был стандартной игрушкой на Windows, и для многих и вовсе стал первой игрой на компьютере. Но за простым пинболом скрывалась интересная техническая история.

Бывший инженер Microsoft Дейв Пламмер, также известный как создатель "Диспетчера задач", рассказал, что при переносе "Пинбола" на Windows NT ему пришлось написать отдельный игровой движок.

В нём была ошибка: рендеринг шёл с максимально возможной скоростью, без ограничения кадров. На тестовом железе, процессоре MIPS R4000 с частотой 200 МГц, игра работала в диапазоне 60-90 FPS, что считалось вполне нормальным.

Однако с появлением более мощных ПК выяснилось, что Pinball стал "съедать" целое ядро процессора, отрисовывая до 5 тысяч кадров в секунду.

Исправил это другой инженер Microsoft, Рэймонд Чен, он добавил ограничитель частоты до 100 FPS. По его словам, самым гордым моментом стало то, что теперь можно было одновременно запускать сборку Windows и играть в Pinball без заметной нагрузки на систему. Пламмер же называет этот баг худшим, что ему доводилось выпускать в продукт.

