Многие хозяйки все чаще отказываются от агрессивной бытовой химии и выбирают домашние средства. Одно из самых популярных - обычный уксус в распылителе. Его удобно использовать на балконах, лоджиях и террасах: он стоит копейки, легок в использовании, а результат заметен быстро. Рассказываем, как избавиться от пауков и других насекомых с помощью этого простого средства.
Как избавиться от пауков в частном доме, на терассах и балконах
Летом пауки и другие насекомые чаще появляются в квартирах густо застроенных центральных районов города или с большим количеством зелени на балконах или террасах. Домовладельцы, которые не хотят использовать сильную химию, часто прибегают к простому средству - обычному уксусу, пишет немецкое издание Aautolackiererei-luettecke.
Белый столовый уксус содержит уксусную кислоту с резким ароматом. Он меняет запах среды, по которому ориентируются пауки и насекомые - многие из них не переносят его и стараются обходить обработанные места стороной. Поэтому на балконе уксус работает скорее, как барьер, чем как средство уничтожения. Он не убивает пауков напрямую, а просто делает некоторые уголки менее привлекательными для них. Поэтому со временем паутины вокруг перил, оконных проемов и цветочных горшков становится заметно меньше.
Для использования на открытом воздухе обычно берут прозрачный белый столовый уксус или уксусную эссенцию (разбавленную). Они бесцветные, недорогие и имеют достаточно сильный запах. Такой уксус подходит для перил, плитки, оконных рам и других твердых поверхностей.
Цветные виды уксуса - например, бальзамический или красный винный - использовать не стоит, так как они могут оставить пятна на камне, светлой штукатурке или обивке.
Что лучше выбрать:
- белый столовый уксус - самый универсальный и эффективный вариант;
- яблочный уксус - действует мягче и пахнет слабее;
- бальзамический и красный винный уксус - не подходят из-за цвета и возможных пятен.
Чаще всего готовят простую смесь уксуса и воды - она и эффективна, и безопасна для большинства поверхностей.
Как использовать домашнее средство от пауков в частном доме или на балконе
Чтобы средство всегда было под рукой, лучше приготовить его в распылителе:
- налить в чистый пульверизатор уксус примерно до половины;
- добавить воду (1:1);
- закрыть и слегка встряхнуть.
Протестируйте средство сначала на незаметном участке, чтобы проверить реакцию материала, а затем распылите его на нужные места.
Что можно обрабатывать уксусом:
- перила балкона;
- углы, где появляется паутина;
- дверные и оконные рамы;
- щели между плиткой;
- пространство под столами, полками и ящиками для растений.
На открытом воздухе уксусный запах быстро выветривается, поэтому средство можно распылять раз в день или через день. Лучший результат дает сочетание нескольких мер - регулярно убирайте старую паутину, не оставляйте стоячую воду и не складируйте коробки и лишние вещи.
Также в цветочные горшки можно посадить растения с сильным запахом – например, лаванду, мяту или мелиссу.
Важно: уксус считается натуральным средством, но это все-таки кислота, поэтому перед использованием не поленитесь проверить ее действие на небольшом участке. Также не стоит распылять его на растения - на листьях могут появиться ожоги, и на чувствительные материалы, например, натуральный камень.
В борьбе с пауками не забывайте, что они также приносят пользу - считаются одними из самых эффективных природных "борцов" с вредителями. Пауки питаются комарами, мухами и молью, то есть, именно теми насекомыми, которые часто мешают спокойно проводить летние вечера на балконе.
Поэтому уксус чаще используют не для полного уничтожения пауков, а для того, чтобы контролировать, где они будут у вас жить. Например, многие оставляют "своих" пауков в менее заметных местах - на внешней стороне балкона или в углах, которые редко попадаются на глаза. Так сохраняется естественный баланс: пауки продолжают ловить насекомых, но при этом не мешают людям.