Делимся простым лайфхаком, как хранить бананы, чтобы они не зрели очень быстро.

Бананы - сладкие и питательные фрукты, которые отлично подходят для перекуса. Но, покупая целую связку, часто случается, что бананы начинают темнеть и становиться мягкими прежде, чем вы успели их съесть. Есть один простой способ, как этого избежать - рассказываем, чем обернуть бананы, чтобы они не темнели.

Ранее мы рассказывали, что нужно сделать, чтобы авокадо не почернел и хранился на неделю дольше.

Как хранить бананы в домашних условиях

Вкусные и сладкие бананы, к сожалению, быстро портятся, пишет биртансикй таблоид The Express. Обычно при комнатной температуре они хранятся от двух до шести дней, в зависимости от степени зрелости при покупке. После полного созревания плоды быстро темнеют и размягчаются, хотя несколько дней они все еще остаются съедобными и вкусными.

Видео дня

С приходом тепла бананы чернеют еще быстрее - особенно если оставить их вместе с другими фруктами в вазе. Если вы начали думать о том, как хранить бананы в холодильнике, чтобы они не портились - сразу же откажитесь от этой идеи. Холод лишь замедляет потемнение кожуры, но фрукты все равно чернеют, так и не успев дозреть, и становятся менее вкусными. Поэтому им подходит только комнатная температура.

Фуд-эксперты поделились простым лайфхаком, который помогает замедлить процесс созревания бананов: в этом поможет обычная фольга.

Как хранить бананы в фольге

Из стеблей бананов выделяется этилен - природный растительный гормон, который ускоряет созревание фруктов. Он превращает крахмал в сахар и размягчает плоды - зеленые бананы становятся желтыми и сладкими, а желтые постепенно темнеют.

Что нужно сделать:

обернуть хвостики бананов фольгой;

подвесить фрукты и хранить их отдельно от других.

Алюминиевая фольга помогает удерживать этилен, и плоды медленнее портятся. То есть, бананы дольше остаются свежими, а вы успеваете их съесть. Если фольги нет, то подойдет также и пищевая пленка.

Бананы советуют хранить отдельно от других фруктов, так как этилен может ускорить и их созревание. Особенно чувствительны к этому яблоки, груши и маракуйя, а вот цитрусовые - апельсины или лимоны - не пострадают.

Также бананы советуют подвешивать, чтобы они не повредились и не помялись - фрукты не будут соприкасаться с другими поверхностями и на них не появятся "синяки".

Вас также могут заинтересовать новости: