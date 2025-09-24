Разработчиков уже обвинили в плагиате.

Студия Naked Rain выпустила трейлер Ananta - новой условно-бесплатной RPG с открытым миром в современном городском сеттинге, которую уже называют "аниме-GTA".

В Ananta игрокам предлагают исследовать огромный мегаполис без строгих ограничений. На улицах постоянно происходят разные события: можно встретить случайных прохожих, завести знакомства, поучаствовать в уличной драке или просто погладить кота в парке.

Перемещаться по городу можно практически без ограничений. Игроки смогут карабкаться на высотки, раскачиваться на проводах в стиле Человека-паука, а также пользоваться транспортом - от метро и такси до автомобилей и даже вертолётов.

Боевая система строится на свободе действий - врагов можно разоружать, использовать предметы окружения и подручные вещи в качестве оружия. В трейлере показали уклонения, блоки и контратаки, а также возможность подбирать оружие поверженных противников и комбинировать стили боя.

В Ananta можно примерить на себя профессии капитана спецотряда, курьера, хакера или даже стримера, что открывает разные задания и перспективы исследования города. Разработчики обещают и долю сюрреализма, например, в мире игры вполне нормально встретить убегающий по улице унитаз.

Тем не менее, игру уже успели обвинить в плагиате. Например, переключение между персонажами уж очень сильно напоминает аналогичную механику из GTA 5, вплоть до движений камеры и смены цветокора в зависимости от героя.

Но главное, анимации полёта на проводе местного "Человека-паука" буквально один в один повторяют анимации оригинального Питера Паркера из недавней Marvel's Spider-Man 2.

Даты релиза у Ananta пока нет, но игру можно будет опробовать на презентации Tokyo Game Show, которая начнётся 25 сентября. Кроме того, уже идёт пре-регистрация в игру, на неё записались более 11 миллионов человек по всему миру.

