Кроме того, Rockstar уже принадлежит инструмент FiveM, на котором сделаны RP-сервера.

Rockstar Games анонсировала сотрудничество с командой разработчиков RP-сервера для GTA 5 Nopixel и подтвердила выход обновлённой версии проекта Nopixel 5.0. Сервер официально появится в Rockstar Games Launcher и на других ПК-платформах, возможно, даже в Steam.

Rockstar ретвитнула официальный анонс Nopixel и добавила, что они рады поддержать их команду: "Мы рады поддержать команду Nopixel, пока они создают будущее GTA RP".

Nopixel - один из самых популярных RP-серверов по GTA 5, где игроки берут на себя роли полицейских, преступников или обычных жителей Лос-Сантоса. Сервер прославился благодаря рекламе от топовых стримеров, включая xQc и Pokimane.

Напомним, что несколько лет назад Rockstar выкупила разработчиков FiveM - мода, который позволяет запускать пользовательские сервера в GTA 5. На нём же и построен Nopixel и другие популярные RP-серверы.

В сети уже предполагают, что компания собирается перенять опыт моддеров, чтобы запустить собственные RP-серверы уже в GTA 6. Недавно появлялись слухи, что Rockstar встретилась с создателями Roblox и Fortnite, чтобы набрать идей для GTA 6 Online.

Ранее мы рассказывали, что в одном из университетов США историю теперь будут изучать по серии GTA. По словам автора курса Торе Олссона, это то же самое, что исследовать историю через отражение в музыке и кино.

