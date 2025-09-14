Кроме того, теперь создатели пользовательских карт будут получать больше доходов.

Roblox Corporation представила новые инструменты для разработчиков, которые призваны помочь создавать более интересный контент, расширять аудиторию и зарабатывать больше. Обновления были анонсированы на 11-й ежегодной конференции разработчиков Roblox Developers Conference.

Одной из главных новинок стал инструмент 4D Objects, позволяющий сгенерированным ИИ-ассетам взаимодействовать с объектами, окружением и игроками. По словам компании, "четвёртое измерение" здесь - это интерактивность.

Roblox продолжает развивать и ИИ-перевод в реальном времени: в следующем году планируется голосовой перевод между английским, испанским, французским и немецким языками. Также добавят API для преобразования текста в речь и речи в текст.

Инструмент Assistant, который позволяет программистам писать код простым языком, станет "более самостоятельным и контекстно осведомлённым" и к концу месяца получит совместимость с Model Context Protocol (MCP). Это позволит Assistant работать с популярными сторонними сервисами, такими как Figma и Blockade Labs.

Также компания анонсировала сервис коротких видео Roblox Moments, своебразный аналог TikTok, который поможет авторам привлекать аудиторию.

Кроме того, Roblox увеличивает выплату через Developer Exchange Program на 8.5%, позволяя создателям пользовательских игр зарабатывать больше при обмене Robux на реальные деньги.

Ранее мы рассказывали, что штат Луизиана подал в суд на Roblox из-за недостаточной защиты детей в игре. На фоне разбирательств акции компании упали на 10%.

