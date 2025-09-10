Circana назвали 20 самых продаваемых игр на Playstation за всё время / Фото - Rockstar Games

9 сентября Playstation отметила 30-летие с момента выхода оригинальной консоли в США. В честь юбилея аналитик Circana Мэт Пискателла опубликовал список самых продаваемых игр за всё время, как по выручке, так и по количеству копий.

Главный символ успеха - GTA 5, которая возглавляет оба рейтинга и в течении 11 лет остаётся самой кассовой и самой популярной игрой на консолях Sony.

Интересно, что в десятку по выручке пробилась даже Guitar Hero 3: Legends of Rock, музыкальная аркада с гитарным контроллером, пик популярности которой пришёлся ещё на Playstation 2 и 3. А среди эксклюзивов особенно заметна серия Spider-Man от Insomniac Games - сразу три игры про Человека-паука закрепились в топах.

Топ-20 по выручке

  1. GTA 5
  2. Call of Duty: Modern Warfare (2019)
  3. Red Dead Redemption 2
  4. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
  5. Call of Duty: Black Ops 6
  6. Call of Duty: Black Ops Cold War
  7. Minecraft
  8. Call of Duty: Black Ops 3
  9. GTA: San Andreas
  10. Guitar Hero 3: Legends of Rock
  11. Marvel’s Spider-Man
  12. Call of Duty: Black Ops 2
  13. Call of Duty: Black Ops
  14. Call of Duty: WWII
  15. Call of Duty: Black Ops 4
  16. Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
  17. Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)
  18. Marvel’s Spider-Man 2
  19. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  20. GTA: Vice City

Топ-20 по количеству копий

  1. GTA 5
  2. Minecraft
  3. Red Dead Redemption 2
  4. GTA: San Andreas
  5. Call of Duty: Modern Warfare (2019)
  6. Marvel’s Spider-Man
  7. Call of Duty: Black Ops 3
  8. Call of Duty: Black Ops Cold War
  9. GTA: Vice City
  10. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
  11. Call of Duty: Black Ops 6
  12. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  13. The Last of Us
  14. God of War (2018)
  15. The Elder Scrolls V: Skyrim
  16. Call of Duty: Black Ops
  17. Rainbow Six: Siege
  18. Call of Duty: Black Ops 2
  19. Call of Duty: WWII
  20. Call of Duty: Black Ops 4

Ранее мы рассказывали, что у Playstation 6 будет съёмный дисковод и более скромный дизайн. Sony уже опробовала такую схему на Playstation 5 Pro.

