9 сентября Playstation отметила 30-летие с момента выхода оригинальной консоли в США. В честь юбилея аналитик Circana Мэт Пискателла опубликовал список самых продаваемых игр за всё время, как по выручке, так и по количеству копий.
Главный символ успеха - GTA 5, которая возглавляет оба рейтинга и в течении 11 лет остаётся самой кассовой и самой популярной игрой на консолях Sony.
Интересно, что в десятку по выручке пробилась даже Guitar Hero 3: Legends of Rock, музыкальная аркада с гитарным контроллером, пик популярности которой пришёлся ещё на Playstation 2 и 3. А среди эксклюзивов особенно заметна серия Spider-Man от Insomniac Games - сразу три игры про Человека-паука закрепились в топах.
Топ-20 по выручке
- GTA 5
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Red Dead Redemption 2
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 3
- GTA: San Andreas
- Guitar Hero 3: Legends of Rock
- Marvel’s Spider-Man
- Call of Duty: Black Ops 2
- Call of Duty: Black Ops
- Call of Duty: WWII
- Call of Duty: Black Ops 4
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)
- Marvel’s Spider-Man 2
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- GTA: Vice City
Топ-20 по количеству копий
- GTA 5
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- GTA: San Andreas
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Marvel’s Spider-Man
- Call of Duty: Black Ops 3
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- GTA: Vice City
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- The Last of Us
- God of War (2018)
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Call of Duty: Black Ops
- Rainbow Six: Siege
- Call of Duty: Black Ops 2
- Call of Duty: WWII
- Call of Duty: Black Ops 4
Ранее мы рассказывали, что у Playstation 6 будет съёмный дисковод и более скромный дизайн. Sony уже опробовала такую схему на Playstation 5 Pro.