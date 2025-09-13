Изменения коснулись технической части и баланса игр.

GSC Game World выпустила патч 1.3 для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Enhanced Edition, который технически все подтянул три части серии.

Разработчики отдельно поблагодарили игроков за помощь в работе над обновлением, все, кто принимал участие, теперь упомянуты в новых титрах.

В "Тени Чернобыля" и "Чистом небе" добавили быстрые слоты, работающие по тому же принципу, что и в "Зове Припяти". На Steam Deck исправили работу гироскопа, который используется для эмуляции мыши, благодаря чему управление стало комфортнее.

Видео дня

На консолях появилось автоматическое переключение между клавиатурой и геймпадом. Также переработаны шрифты - они стали ближе к привычным классическим и крупнее, что особенно заметно на Steam Deck. Кроме того, подправили баланс выпадения артефактов и устранили баги с анимациями болтов и ножа. Полный список изменений GSC опубликовала в Steam.

Ранее мы рассказывали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получит два сюжетных дополнения, но придется подождать.В ближайших планах у студии выпуск игры на PS5 и переход на движок Unreal Engine 5.5.4.

Кроме того, недавно стало известно, что Скиф из S.T.A.L.K.E.R. 2 будет учить украинцев минной безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: