В Battlefield 6 будут играть треки Limp Bizkit, RHCP и других рок-груп

Battlefield 6 позиционируется как возвращение к истокам серии и это, помимо всего прочего, проявится в ее музыке. В сети опубликовали полный список треков, которые зазвучат на радио внутри техники и в титрах.

Игроков ждет 14 лицензированных композиций, среди которых рок-классика от Red Hot Chili Peppers, The Prodigy, Pantera, Godsmack и даже одна песня Боба Дилана. Примечательно, что в список попала только одна рэп-песня.

Особое внимание привлекла коллаборация с Limp Bizkit, которые записали сразу два эксклюзивных трека специально для шутера, включая заглавную тему Battlefield: The After-Party. 

Список песен в Battlefield 6:

  • Red Hot Chili Peppers — Can't Stop
  • Drowning Pool — Bodies
  • Limp Bizkit — Break Stuff
  • Limp Bizkit — Making Love to Morgan Wallen
  • Limp Bizkit, Henry Jackman — Battlefield: The After-Party
  • Godsmack — Awake
  • Pantera — Domination
  • The Interrupters ft. Rancid — Got Each Other
  • Filter — Hey Man, Nice Shot
  • The Prodigy — Invaders Must Die
  • Dr. Dre & Snoop Dogg — Nuthin' But a G Thang
  • Chalk — Pain
  • The Kinison — You'll Never Guess Who Died
  • Bob Dylan — Masters of War

Трейлер Battlefield 6 с ремиксом Break Stuff от Limp Bizkit:

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября – шутер выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В релизной версии будет девять карт – они охватят локации от Бруклина до Египта. Также вернется культовая операция Огненный шторм из Battlefield 3.

Ранее авторы рассказали, почему в игре не будет технологии трассировки лучей, а также опубликовали системные требования.

