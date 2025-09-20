Battlefield 6 позиционируется как возвращение к истокам серии и это, помимо всего прочего, проявится в ее музыке. В сети опубликовали полный список треков, которые зазвучат на радио внутри техники и в титрах.
Игроков ждет 14 лицензированных композиций, среди которых рок-классика от Red Hot Chili Peppers, The Prodigy, Pantera, Godsmack и даже одна песня Боба Дилана. Примечательно, что в список попала только одна рэп-песня.
Особое внимание привлекла коллаборация с Limp Bizkit, которые записали сразу два эксклюзивных трека специально для шутера, включая заглавную тему Battlefield: The After-Party.
Список песен в Battlefield 6:
- Red Hot Chili Peppers — Can't Stop
- Drowning Pool — Bodies
- Limp Bizkit — Break Stuff
- Limp Bizkit — Making Love to Morgan Wallen
- Limp Bizkit, Henry Jackman — Battlefield: The After-Party
- Godsmack — Awake
- Pantera — Domination
- The Interrupters ft. Rancid — Got Each Other
- Filter — Hey Man, Nice Shot
- The Prodigy — Invaders Must Die
- Dr. Dre & Snoop Dogg — Nuthin' But a G Thang
- Chalk — Pain
- The Kinison — You'll Never Guess Who Died
- Bob Dylan — Masters of War
Трейлер Battlefield 6 с ремиксом Break Stuff от Limp Bizkit:
Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября – шутер выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В релизной версии будет девять карт – они охватят локации от Бруклина до Египта. Также вернется культовая операция Огненный шторм из Battlefield 3.
Ранее авторы рассказали, почему в игре не будет технологии трассировки лучей, а также опубликовали системные требования.