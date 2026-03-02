Адвокат объяснил, как согласно законодательству должна проводиться вручение повесток.

Мобилизация в Украине продолжается, а подлежат ей мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Мобилизационные повестки гражданам могут отправлять по почте или выдавать сотрудники Территориальных центров непосредственно на улице. В то же время украинцы часто интересуются, имеют ли право ТЦК заходить на частную территорию 2026, чтобы вручить такой документ.

Адвокат АО LESHCHENKO & PARTNERS Артур Триголов в эксклюзивном комментарии для УНИАН рассказал, как согласно законодательству должны выдаваться повестки. Он объяснил, имеет ли право ТЦК заходить в дом, квартиру или любую другую частную территорию, и могут ли граждане не впускать работников в собственное жилье.

Имеет ли право ТЦК заходить на частную территорию

В соответствии с действующим законодательством Украины, представители ТЦК и СП не наделены правом беспрепятственно проникать в жилище или другое владение лица только с целью вручения повестки.

Видео дня

Если анализировать постановление Кабинета министров №560, то можно найти ответ на вопрос, может ли ТЦК входить в дом для выдачи повесток мужчинам. Там отмечается, что работники Территориальных центров могут вручать повестки в различных местах, в частности, по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, в местах массового скопления людей, на блокпостах и т.д. Но в этом постановлении нет ни одного упоминания о том, что они имеют право заходить на частную территорию.

Если частное домовладение имеет ограждение, есть калитка или ворота, и сотрудники ТЦК незаконно зашли во двор, то это может содержать признаки нарушения неприкосновенности жилища или другого имущества лица (ст. 162 Уголовного кодекса). В таком случае можно обращаться в полицию.

Могут ли ТЦК зайти в квартиру

Как объясняет адвокат, у работников Территориального центра нет такого права, потому что квартира, как и жилой дом или другая недвижимость, которой владеет лицо, является частной собственностью и охраняется законом. Сотрудники ТЦК не имеют никаких полномочий на это – ни отдельными законами, ни остальными нормативно-правовыми актами. Исключений относительно того, может ли ТЦК заходить на частную территорию, не предоставляли Кабинет министров или другие министерства.

Как уточняет адвокат, иногда повестки вручают группы оповещения, состоящие из полицейских и сотрудников ТЦК, но они также не могут входить в жилье. В то же время сотрудники полиции имеют право зайти в дом или квартиру только в следующих случаях:

на основании решения суда;

по добровольному согласию владельца жилья;

в случае преследования преступника или когда существует угроза уничтожения доказательств совершения преступления;

а также в случае существования реальной угрозы для жизни, здоровья или имущества людей (например, для спасения человека или его собственности во время пожара).

Что касается работников Территориальных центров, то нет исключений относительно того, могут ли ТЦК зайти в дом или квартиру. Такое право имеют только полицейские и исключительно в перечисленных выше обстоятельствах.

Можно ли не впускать ТЦК на частную территорию

По словам адвоката, человек имеет право не впускать сотрудников ТЦК в свою квартиру или дом. Если они стучат в дверь, то об этом можно сообщать в полицию или в отдел Территориального центра, к которому они относятся. Стоит указывать, что представители ТЦК выходят за пределы своих полномочий, пытаются проникнуть в жилище, нарушая его неприкосновенность.

В то же время стоит понимать, что будет за отказ воевать и игнорирование повестки, которую вручат или пришлют по почте военнообязанному. В таком случае может быть начислен штраф ТЦК, а в случае его неуплаты лицу могут заблокировать банковские счета.

справка Артур Триголов Адвокат Учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого в Харькове на судебно-прокурорском факультете. Получил степень магистра права. Опыт работы в юридической сфере - более 15 лет. Адвокат АО LESHCHENKO & PARTNERS.

Вас также могут заинтересовать новости: