Лидирует обновленная версия Resident Evil 2.

Журналисты издания IGN обновили список лучших ремейков за всю историю. В подборку вошли 15 игр. включая самые свежие игровые релизы вроде MGS Delta: Snake Eater.

Авторы подчеркивают, что представленные проекты оценивались не столько по их общему качеству, сколько по тому, насколько успешно они воплощают новые амбиции и предлагают свежий взгляд на классику.

Лидирует обновленная версия Resident Evil 2. В IGN считают, что Capcom удалось взять все самое лучшее от оригинальной игры и сделать из этого современный хоррор. "Несмотря на то, что за последние годы вышло много ремейков, RE2 остается эталоном", – заявили журналисты.

Видео дня

Final Fantasy VII Rebirth досталась вторая строчка. Главной особенностью ремейка игры 1997 года стал его масштаб. При этом речь идет не только об огромном мире, который выделяется продуманным подходом к исследованию, но и о множестве дополнительных механик, персонажей и сюжете.

Тройку лидеров замкнул Resident Evil образца 2002 года. Несмотря на почтенный возраст, переосмысленный классический хоррор остается актуальным и впечатляет современного зрителя.

Топ-15 лучших ремейков по версии IGN:

Resident Evil 2 (2019); Final Fantasy VII Rebirth (2024); Resident Evil (2002); Silent Hill 2 (2024); Persona 3 Reload (2024); Resident Evil 4 (2023); Metroid Zero Mission (2004); Demon's Souls (2020); Shadow of The Colossus (2018); Final Fantasy VII Remake (2020); Black Mesa (2020); Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (2025); Live a Live (2022); The Legend of Zelda Link's Awakening (2019); Pokemon HeartGold / SoulSilver (2009).

Ранее редакция IGN составила список из 25 лучших игр-хорроров всех времен. Авторы при составлении топа руководствовались "наибольшим испугом", который вызывал каждый из ужастиков.

Меж тем на ПК бесплатно раздают одну из лучших игр в своем жанре с высокими оценками.

Вас также могут заинтересовать новости: