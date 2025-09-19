AMD представила новую 'народную' видеокарту для геймеров аж с 16 ГБ памяти

Компания AMD анонсировала видеокарту Radeon RX 7700 – первое крупное пополнение линейки RDNA 3 за долгое время. По объему и скорости памяти новинка соответствует старшей RX 7800 XT.
RX 7700 оснащена 40 вычислительными блоками RDNA 3, 2560 потоковыми процессорами и 80 ИИ-ускорителями. Видеокарта получила 16 ГБайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной и скоростью 19,5 Гбит/с. Рекомендуемый блок питания – 700 Вт.
По данным компании, новинка в среднем на 16–19% уступает RX 7800 XT. При этом карта рассчитана на комфортную игру в 1440p и ультра-настройках. AMD приводит следующие показатели производительности в играх:
- Call of Duty: Black Ops 6 — 71 FPS,
- Resident Evil 4 (RT High) — 70 FPS,
- Dying Light 2 (RT) — 63 FPS,
- Red Dead Redemption 2 — 68 FPS,
- Hogwarts Legacy — 64 FPS,
- Grand Theft Auto V Enhanced (Max RT) — 66 FPS,
- Marvel's Spider-Man 2 — 66 FPS,
- Ghost of Tsushima — 66 FPS.
Рекомендованная цена AMD Radeon RX 7700 на данный момент объявлена не была. Для сравнения, GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти Nvidia оценила в $300. Судя по формату анонса, новая карточка в первую очередь ориентирована на OEM-производителей.
Ранее AMD представила потенциальный хит продаж – бюджетный процессор Ryzen 5 9500F на архитектуре Zen 5. Новинка позиционируется как преемник "народного" Ryzen 5 7500F и станет самой доступной моделью линейки Ryzen 9000.
Меж тем Steam делился статистикой, какая ПК-сборка считается самой оптимальной в 2025 году. На первое место среди видеокарт вырвалась RTX 4060, а доля Windows 11 впервые превысила 60%.