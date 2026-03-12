Стало известно, сколько лет стажа нужно для назначения пенсии по инвалидности в 2026 году.

Люди с тяжелыми болезнями в Украине получают выплаты от Пенсионного фонда. В 2026 году пенсия по инвалидности была проиндексирована 1 марта. Однако, чтобы получать такую помощь, нужно иметь страховой стаж. Требования к нему зависят от возраста человека и конкретной группы заболевания.

Какой минимальный стаж для пенсии по инвалидности в 2026 году

Пенсионный фонд Украины разъясняет, что все виды пенсий по инвалидности, в том числе и с детства, выплачиваются при условии наличия достаточного стажа. При этом есть и исключения, о которых сказано ниже.

Количество необходимых лет стажа отличается для разных групп - чем более серьезное заболевание, тем меньше их требуется. Также требования увеличиваются с возрастом. К примеру, если украинцу установили 3 группу инвалидности и ему 25 лет, то для получения выплат нужно иметь всего 2 года, но в 50-летнем возрасте стаж должен составлять минимум 12 лет.

Если разбирать подробнее, то вот какие условия действуют в 2026 году:

стаж для пенсии по инвалидности 1 группы составляет от 1 года для 25-летних до 10 лет для лиц 54-59 лет;

стаж для пенсии по инвалидности 2 группы - от 1 года для лиц до 23 лет до 14 лет для 56-59-летних.

стаж для пенсии по инвалидности 3 группы нужен такой же, как для 2 группы.

Кроме того, есть несколько категорий украинцев, к которым эти требования вообще не применяются. Как уточняет Пенсионный фонд, независимо от наличия стажа сумма назначается военнослужащим, которым инвалидность установили непосредственно в течение службы, в течение 3 месяцев после увольнения или вследствие болезней, что были получены на фронте.

Также стаж для пенсии по инвалидности не нужен лицам, которые получили этот статус из-за участия в Революции Достоинства.

Что делать, если не хватает стажа для пенсии по инвалидности

Иногда случается, что лицу установили инвалидность, но страхового стажа совсем немного. Например, в возрасте 50 лет у человека есть только 1 год стажа.

В таком случае пенсию украинцу не назначат, если он не принадлежит к числу военных. Как сообщает Пенсионный фонд, если не хватает стажа для пенсии по инвалидности, то лицу назначают государственную социальную помощь. Обращаться за ней нужно в органы соцзащиты населения.

