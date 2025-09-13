Историей поделился соискатель, который так и не попал на работу.

Попасть в крупную игровую корпорацию и без того непросто, но оказывается Nintendo даже здесь выделяется. Доктор наук и преподаватель информационной инженерии Мурахаси поделился историей, как он не смог пройти отбор в Nintendo в 2015 году.

Первым этапом оказался онлайн-тест по математике, английскому и логике. Уже он оказался настолько жёстким, что Мурахаси назвал его естественным фильтром вместо привычной для Японии практики отсева по диплому, когда работодатель оценивает соискателя по престижу университета, где тот учился.

Следующий раунд - техническое собеседование с практическим программированием. Пять задач на языке С, на решение которых отводилось всего полчаса. По уровню сложности тесты варьировались от элементарного калькулятора до задачки на поиск площади треугольника в трёхмерном пространстве. Всё это под присмотром экзаменатора, который следил за экраном кандидата в реальном времени. Именно здесь Мурахаси и вылетел.

Он подчёркивает, что ни одна другая компания, где он проходил собеседование, не проверяла программистов настолько жёстко. Nintendo же сразу обозначала, что ей нужны не дипломы, а умение быстро и правильно решать задачи уровня реального геймдева.

Бывший сотрудник Nintendo, а ныне продюсер Silent Hill Мотои Окамото добавил, что компания начала активно усиливать свои внутренние команды ещё в конце 90-х, когда из-за слабой поддержки Nintendo 64 пришлось делать упор на собственные разработки. Отсюда и ставка на людей с сильными техническими навыками и страстью к играм, а не просто с престижным образованием.

