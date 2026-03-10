Названы растения, которые могут привлечь или наоборот отпугнуть шершней.

В украинских садах можно встретить шершней - одних из самых опасных насекомых с крайне болезненными укусами. Для любого садовника это очень нежелательные гости, поскольку они уничтожают урожай и поедают полезных для сада пчел. Ужаленный шершнем человек даже может умереть, особенно если имеет аллергию или укушен в голову.

Некоторые растения своим ароматом могут привлечь опасных вредителей в сад. Поэтому садоводам стоит запомнить их список и по возможности не сажать их близко к жилым помещениям. Однако также существуют методы, как избавиться от шершней на участке с помощью посева определенных трав.

Какие растения привлекают шершней

Одно из любимых "лакомств" шершней - это сирень. Своим сладким ароматом она притягивает опасных насекомых. Поэтому в период цветения лучше не отдыхать под ветками и не подходить близко к деревьям. А саженцы не стоит сажать возле детских площадок и зон отдыха.

Владельцам фруктовых садов также нужно быть осторожными - шершни обожают сладкие фрукты, особенно перезревшие и забродившие. Они с удовольствием питаются яблоками, грушами, сливами и вишней. Также важно помнить, что притягивает шершней на даче виноград, поэтому будьте аккуратны со сбором ягод.

На огороде наибольшую привлекательность для шершней имеет подсолнечник. Поэтому сеять его желательно на большем расстоянии от остальных овощей.

Какие растения не любят шершни

Пока одни растения привлекают вредителей, другие их отгоняют. Многими дачниками замечено, что шершни не переносят аромат бархатцев и не подлетают близко к этим цветам. Поэтому их можно посадить между овощными грядками для защиты плодов.

На этом список того, какие растения отпугивают шершней, не ограничивается. К естественным врагам этих насекомых относят перечную мяту, полынь, базилик, тимьян, майоран, пижму, герань, анютины глазки.

Также важно придерживаться правил, которые помогут минимизировать риск встречи. Не оставляйте на участке остатки еды и регулярно убирайте опавшие фрукты. А на окна, которые выходят в сад, лучше поставить сетку.

Кроме того, если шершня пришлось убить, то лучше как можно скорее покинуть это место. Мертвое тело насекомого выделяет феромоны, которые привлекают его сородичей из гнезда и провоцируют на атаку. Поэтому вскоре к убитому прилетят другие особи.

