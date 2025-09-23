Также Стивен Огг посоветовал геймерам читать Достоевского, на что актёр Франклина Шон Фонтено ответил: "К чёрту эту книгу".

Актёр Стивен Огг, сыгравший Тревора в GTA 5, признался, что он на самом деле чувствует к предстоящей GTA 6.

В интервью YouTube-блогеру Харрисону Шиппу актёр признался, что ничего не чувствует по поводу новой части. И дело тут не в Rockstar, а в том, что он вовсе не играет в игры:

"Я не геймер. Никогда не играл в видеоигры, даже в GTA 5, где сам снимался".

По его словам, ему советовали попробовать проект, но он парировал: "Вы лучше однажды прочтите "Преступление и наказание" Достоевского".

Неожиданно во время интервью в кадр зашёл Шон Фонтено, сыгравший Франклина и, глядя в камеру, сказал: "Заткнись нафиг". Кому именно адресовалась реплика - Оггу, интервьюеру или сразу всем - осталось неясно. Когда ведущий сказал, что не знает, кто такой Достоевский, Фонтено повторил своё требование.

Огг продолжил сравнивать равнодушие к играм с равнодушием к книгам: "Вы что, ждёте выхода новой книги?" - спросил он. На что Фонтено сходу ответил: "Нет, пошла эта книга к чёрту".

Ранее мы рассказывали, что актёр Тревора хочет вернуться в GTA 6, чтобы его персонажа убили в самом начале игры. Это было бы своеобразным символом передачи серии новому поколению, считает Стивен Огг.

