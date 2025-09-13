Во вселенной Fallout никогда не было по-настоящему доброй фракции, говорит Тим Кейн.

Тим Кейн, один из создателей Fallout, рассказал, чего ему всегда не хватало в играх серии.

В новом интервью The Vile Eye, он признался, что мечтал бы увидеть в постапокалипсисе не очередную циничную группировку, а по-настоящему "хорошую" фракцию без скрытых мотивов и грязных тайн.

По его словам, это могли бы быть люди, которые выращивают еду, строят укрытия, ищут старые технологии и лекарства, а главное - искренне помогают окружающим. И интересно было бы не то, что они существуют, а то, как на них отреагируют игроки. Кейн уверен: большинство решит, что тут подвох, и будут искать заговор там, где его нет.

При этом фанаты Fallout могут возразить, что похожая группировка уже есть - Последователи Апокалипсиса, которые лечат людей и учат их бесплатно. А ещё вспоминается версия Братства Стали из Fallout 3, где Bethesda превратила их в вооружённых защитников народа, что старым фанатам совсем не понравилось.

Кейн признаёт, что подобная идея противоречит духу серии: "Fallout всегда показывает, что всё серое, что даже хорошие иногда совершают плохие поступки. Но всё равно любопытно было бы попробовать сделать фракцию, которая действительно хочет помогать людям".

Ранее Тим Кейн заявил, что не существует таких понятий как "хорошая" или "плохая" игра. У многих игр одни и те же проблемы, но иногда их учитывают при оценке, а иногда нет, говорит Кейн.

