В шоу появится Сэм Бриджес, но история будет оригинальной.

Хидео Кодзима представил на презентации Beyond the Strand дебютный трейлер аниме по Death Stranding. Адаптация получила подзаголовок Mosquito.

В трейлере показано, как Сэм Бриджес сражается с неизвестным персонажем в маске. Несмотря на появление главного героя оригинальной игры, сюжет аниме будет полностью оригинальным.

Сама история расскажет о герое, который может что-то забирать, как комары пьют кровь, отсюда и название Mosquito.

Режиссёром шоу стал Аарон Гузиковский, известный по сериалу "Воспитанные волками" и фильму "Контрабанда" с Марком Уолбергом.

Напомним, что кроме аниме, по Death Stranding готовится ещё и полнометржный фильм. Режиссёром станет Майкл Сарноски, известный по триллеру "Свинья" и "Тихое место: День первый".

Кроме того, недавно сам Хидео Кодзима рассказал, чего ждать от фильма по Death Stranding. Геймдизайнер никогда не задумывал свой проект как фильм, поэтому ему самому интересно взглянуть, что получится.

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима показал подробности сразу двух новых игр. Его новые проекты Physint и OD обзавелись трейлерами, постерами, а также списком некоторых актёров.

