Ежедневно в Roblox заходит более 111 млн пользователей – это в два раза больше, чем в Steam.

В сентябре 2025 года не прекращаются разговоры вокруг Roblox – детской игровой платформы и площадки для создания игр. Правозащитники требуют отставки СЕО, на платформу подают судебные иски из-за недостаточной защиты детей и финансовых преступлениях и так далее.

Издание New York Magazine опубликовало расследование о темной стороне Roblox и как игрушка, которую позиционируют как детскую, стала рассадником криминала, скам-схем и контента 18+.

Сегодня в Roblox зарегистрировано 111 миллионов пользователей – это в два раза больше, чем в Steam. Внутри можно найти игровые казино на реальные деньги, где дети стабильно "прожигают" родительские карты: один из случаев закончился проигрышем более 6 тысяч долларов.

Креативные подростки могут стать разработчиками и зарабатывать на своих проектах, но вместо выгоды платформа оборачивается ловушкой. По словам автора публикации, даже если удается заработать, платформа сдирает с них чудовищные комиссии – чтобы вывести 200 долларов, приходится отдать аж $109.

К этому добавляется откровенный "взрослый" контент: от порнографии до тематики наркотиков, а среди игроков могут скрываться педофилы и другие извращенцы, которые угрожают детской психике. В августе против Roblox был подан иск за "потворство сексуальной эксплуатации детей".

Правозащитники называют Roblox не просто игрой, а опасной комбинацией бизнеса, криминала и угроз детской психики, а сама платформа закрывает на это глаза.

