Если сало оказалось слишком жестким, его еще можно превратить во вкусное блюдо.

Порой мы покупаем или солим сало, рассчитывая на мягкую и ароматную закуску, а в итоге сало плохо жуется или даже не режется. Многие в такой момент считают продукт испорченным и прячут его вглубь морозилки. Однако спешить с выводами не стоит. Даже очень твердое сало можно "реанимировать" и превратить в отличную основу для разных блюд. Нужно лишь выбрать подходящий способ обработки.

Разберемся, как жесткое сало сделать мягким в домашних условиях и где его можно использовать.

Соленое сало жесткое – как его сделать мягким

Чтобы исправить ситуацию, важно понимать, почему соленое сало жесткое именно в вашем случае. Причин может быть несколько.

Видео дня

Чаще всего жесткость связана с возрастом животного: у старых свиней жировая ткань плотнее и грубее, чем у молодых. Но это также связано с частью туши. Самым мягким считается шпик со спины и боков, а вот жир с шеи, щек или ног обычно более твердый.

Иногда проблема возникает из-за засолки. Соль вытягивает лишнюю влагу и постепенно делает структуру шпика мягче. Если ее было недостаточно или сало пролежало слишком мало времени, оно может остаться плотным.

Что делать, если сало твердое

Если вы не уверены, почему ваше сало жесткое, что делать уж точно не надо – грызть его, надеясь, что оно как-нибудь само "дойдет". Чаще всего оно просто оказывается недосоленным, так что ситуацию можно легко исправить повторной засолкой.

Для этого приготовьте рассол из воды, соли и специй, доведите его до кипения и полностью остудите. Залейте сало холодным рассолом так, чтобы оно было полностью покрыто жидкостью, и оставьте в холодильнике еще на одну-две недели. За это время оно пропитается и станет мягче.

Как сделать сало мягким в микроволновке

Популярный лайфхак для размягчения сала – создание для него "бани" в микроволновке.

Для этого нарежьте сало на средние куски или полоски, обильно натрите их солью, чесноком и специями (для дополнительной мягкости можно добавить 1-2 ложки кетчупа). Затем поместите сало в пакет для запекания, плотно завяжите края и сделайте зубочисткой 2–3 небольших прокола в верхней части пакета для выхода лишнего пара.

Пакет нужно будет положить в емкость, подходящую для микроволновки. Установите мощность 800-850 Вт на 6-10 минут. По прошествии этого времени дайте салу остыть при комнатной температуре, не вынимая из пакета, а затем уберите в холодильник на 2–3 часа или на всю ночь.

Соленое сало жесткое – как исправить и с чем употреблять

Если проблема не в засолке, то самый быстрый вариант из тех, что сделать с салом, которое не жуется – это термическая обработка. Нарежьте его небольшими кусочками и отправьте на сковороду на медленный огонь. Постепенно из него вытопится жир, а кусочки превратятся в ароматные хрустящие шкварки. Их можно добавить к жареному картофелю, кашам, драникам или яичнице.

К тому же получившийся смалец отлично подходит для приготовления различных блюд.

Еще один простой способ, как жесткое соленое сало сделать мягким – просто заморозить его. Положите кусок в морозильную камеру на несколько часов, чтобы он хорошо затвердел. После этого нарежьте его максимально тонкими ломтиками: чем тоньше пластинки, тем легче они будут жеваться. Такой способ часто используют и любители традиционных закусок.

Наконец, наиболее вкусный вариант – сделать намазку. Для этого сало нужно нарезать кусочками и измельчить в мясорубке или блендере. Затем добавьте чеснок, зелень и немного перца. При желании можно положить немного мягкого сливочного масла.

Получится ароматная паста, которую удобно намазывать на хлеб или гренки.

Жесткое сало также отлично подходит для приготовления горячих блюд: его можно добавлять в супы, рагу, щи или борщ. При длительном тушении или варке оно размягчается и делает блюдо более насыщенным и ароматным.

Так что даже если сало оказалось твердым, это вовсе не повод избавляться от него. С правильным подходом оно легко превращается в вкусный и полезный ингредиент для самых разных кулинарных идей.

Вас также может заинтересовать наш материал о том, как засолить сало сухим способом.

Вас также могут заинтересовать новости: