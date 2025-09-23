Хидео Кодзима показал сразу 2 новых игры: трейлеры, постеры и главные актёры

Хоррор OD обзавёлся подзаголовком Knock.

Хидео Кодзима провёл собственную презентацию Beyond the Strand, где представил подробности сразу 2 своих новых игр: наследника Metal Gear Solid - Physint и хоррор OD, который обзавёлся подзаголовком Knock.

В первую очередь, OD: Knock получила трейлер, в котором главная героиня очень кинематографично зажигает свечи в, похоже, проклятом доме. Надпись в начале ролика говорит, что некий "ужас" снова пробудился много лет спустя.

Главные роли исполняют София Лиллис и Хантер Шафер, Фил Спенсер обещает, что игра станет революционной, а сам Кодзима уверяет, что игра будет не только про зажигание свечей.

Шпионская игра Physint получила меньше внимания, даже само название всё ещё остаётся техническим, к релизу оно изменится. Тем не менее, Кодзима показал первый постер проекта, а также некоторых актёров: Чарли Фрейзера, Ма Дон-сока и Минами Хамабэ.

Сам Хидео Кодзима недавно говорил, что релиз Physint ещё не скоро. Проект анонсировали ещё в начале 2024 года, но разработка займет ещё как минимум 5-6 лет.

Ранее Хидео Кодзима признался, что не стесняется вставлять спойлеры в трейлеры своих игр. Геймдизайнеру нравится, когда сюжет понятен с самого начала.

