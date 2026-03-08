Капуста вырастет вкусная и здоровая, если посадить семена в правильные даты.

С наступлением марта фермерам пора задуматься о посеве капусты рассадным методом. Можно, конечно, купить готовую рассаду и не заморачиваться с посевом. Но вырастить самому - это и интереснее, и надежнее. Нет большего удовольствия для хозяина, чем наблюдать за ростом растения от семечка до готового плода.

Мы назвали самые удачные сроки и дни, когда сеять капусту на рассаду в 2026 году рекомендуется всем владельцам участков. К подбору числа для процедуры стоит подходить ответственно, ведь оно во многом определяет урожайность растения.

Когда сеять капусту на рассаду в Украине

В Украине белокочанную капусту сеют с конца февраля до середины апреля. Разброс дат получается большой, поэтому для выбора конкретного дня нужно учитывать сорт растения и климатические условия вашего региона.

Если речь о сорте, то тут действует простое правило - чем он более ранний, тем раньше его и сеют. К примеру, первым в начале марта сеют ультраранние культуры, а к концу апреля пересаживают в открытый грунт. Соответственно, период, когда сажать позднюю капусту на рассаду, длится с конца марта до второй декады апреля.

Второй важный фактор в выборе даты - погодные условия. Когда вы будете пересаживать рассаду из подоконника в открытый грунт, земля должна прогреться хотя бы до +10°. В северных областях Украины обычно теплеет дольше, поэтому и посев там проводится позднее, чем в южных регионах.

Впрочем, рассчитывать оптимальную дату самостоятельно необязательно. Производители семян облегчают эту задачу и оставляют подсказки на упаковке. Если придерживаться этих рекомендаций, то точно не ошибетесь.

Когда сеять капусту на рассаду по лунному календарю

Энергия Луны оказывает большое влияние на растения. Не стоит недооценивать ее воздействие, если хотите получить хороший урожай. В зависимости от того, в каком положении находится земной спутник во время посадки, семена могут прижиться или погибнуть.

Если говорить о конкретных датах, то лунный посевной календарь на март 2026 советует выбрать такие числа - 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27-31.

В апреле лучшими днями, когда сажать капусту на рассаду в 2026 году, считаются 3-7, 9, 12-15, 18, 20, 22-27, 30 число.

Как сажать капусту на рассаду дома

Для начала подготовьте емкости, в которые будете высаживать семена. Удобно использовать одноразовые стаканчики или кассеты для рассады. Также подготовьте грунт - можно взять готовый субстрат для овощей или смешать перегной, песок и дерновую землю в соотношении 1:1:2.

Далее, определившись с тем, когда сажать капусту на рассаду, выкопайте небольшие ямки. На одну емкость сейте по одному семечку. Присыпьте сантиметром земли сверху и обрызгайте теплой водой из пульверизатора. Накройте посевы пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков. Когда через две недели появятся первые ростки, покрытие можно снять. Не забывайте регулярно поливать саженцы.

