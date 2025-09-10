Разработчики Dead Island объявили, что уже делают следующую игру серии

Во вторую часть зомби-экшена сыграло более 20 миллионов человек.

Разработчики из Dambuster Studios в пресс-релизе сообщили, что работают над следующей главой саги серии Dead Island.

Каких-то особых анонсов не произошло, но команда разработчиков опубликовала арт с Джейкобом, одним из героев второй части. На изображении он идёт вдоль шоссе и, похоже, покидает Лос-Анджелес, где разворачивались события Dead Island 2.

Студия отметила, что эпидемия в мире игры "далека от завершения". По их данным, аудитория Dead Island 2 уже превысила 20 миллионов игроков, во многом благодаря подпискам PS Plus, Game Pass и бесплатной раздаче в Epic Games Store.

Напомним, Dead Island 2 вышла в апреле 2023-го и получила средние, но в целом положительные отзывы: 75 баллов на OpenCritic и 77% положительных рецензий в Steam. Путь игры к релизу оказался долгим, её анонсировали ещё в 2014 году, но проект несколько раз менял студии и застрял в производственном аду.

Ранее мы рассказывали, что Dead Island 2 пришлось переделывать с нуля, потому что изначальная версия погубила бы серию. На разработку новой версии ушло 8 лет, рассказал бывший глава отдела коммуникаций Deep Silver Мартин Вайн.

