Календарь посева семян томатов на рассаду в марте зависит от региона, сорта и фаз Луны - разбираемся, как не ошибиться со сроками.

Начало весны - время сеять помидоры на рассаду. Эта культура довольно требовательная: ее мало посеять в срок - важно еще и обеспечить сеянцам правильный уход с первых дней. Рассказываем, когда в марте сеять помидоры на рассаду по лунному календарю и на что обратить внимание, чтобы рассада выросла крепкой.

Когда сеять помидоры на рассаду в марте 2026 - на что ориентироваться

Помидорам от посева до грядки необходимо 50-60 дней для теплицы и 60-70 дней, если высаживаете в открытый грунт. Поэтому важно не прогадать со сроками - они зависят от региона, сорта и того, где будет расти культура.

Если брать, например, среднюю полосу, то томаты высевают с марта до середины апреля. Первыми нужно посеять позднеспелые и среднеспелые сорта - им нужно больше времени для роста перед высадкой в грунт, затем - ранние сорта.

Видео дня

Как сориентироваться, когда сеять на рассаду? Проще всего считать от обратного: сначала определить дату, когда планируете высадить рассаду на постоянное место. Обычно это делают, когда уже уходят возвратные заморозки, на юге Украины - примерно в начале мая, в центральной и северной частях - во второй половине мая и начале июня. От даты высадки отсчитайте назад 60 дней на рост рассады плюс добавьте неделю на прорастание семян - это и будет дата посева.

Народная примета гласит:

Зацвела сирень - можно высаживать рассаду помидоров, баклажанов и огурцов.

Также многие огородники при посеве рассады ориентируются на лунный календарь. На растущей Луне соки в растении движутся вверх, поэтому именно в этот период лучше всего сеять и пересаживать томаты. Убывающая Луна - время для полива, подкормки и формирования кустов. Но в полнолуние и новолуние растения особенно уязвимы - лучше в это время отложить посев.

Когда в марте сеять помидоры на рассаду по лунному календарю:

21, 22, 23, 25 (после обеда), 26, 27 марта - наиболее благоприятные дни;

17, 18, 20 - менее благоприятные, но могут быть.

Не следует сеять 3 марта на полнолуние и 19 марта на новолуние.

Посев помидор на рассаду в марте - как правильно это делать

Если удачный день выбрали, то следующий шаг - это правильная посадка.

Для посева берут семена не старше 2-3 лет. Если они не обработаны, то перед посевом их можно замочить на 15 минут в хлоргексидине или растворе любого биофунгицида.

Грунт для рассады томатов должен быть легким, влагоемким, с нейтральной или слабокислой реакцией. Можно взять готовую универсальную смесь для овощной рассады или же сделать ее самостоятельно:

дерновая земля + перегной + разрыхлитель (песок, вермикулит или кокосовый субстрат);

верховой торф + перлит или вермикулит (до 10%) + песок (10–15%) + компост или перегной (20–30%).

Можно сеять томаты в ящики, можно в кассеты:

сеют на на глубину 0,5-1 см с промежутком 2-3 см;

после посева почву нужно опрыскать из пульверизатора – если полить, то можно вымыть только что посаженные семена;

емкость накрыть пленкой и поставить в теплое место - 25–28°С, до появления первых всходов.

Когда рассада взошла, важно соблюдать несколько правил по уходу, а именно поддержание правильной температуры, освещения и полива:

температуру после всходов на 5-7 дней снижают - днем она должна быть до 16-18°С и 14-16 °С ночью, чтобы рассада не вытянулась, затем можно вернуть 20-22°С, но ночная t все рачно должна быть ниже;

световой день должен составлять 12-14 часов - в пасмурные дни и при раннем посеве придется досвечивать фитолампой;

полив должен быть умеренный, вода - теплая и отстоянная, только под корень и только после подсыхания верхнего слоя грунта.

Не заливайте рассаду - это одна из главных ошибок: корни тогда начинают задыхаться, стебель вытягивается и возрастает риск черной ножки и грибковых болезней.

Подкармливают рассаду помидоров первый раз через 10-14 дней после пикировки.

Ранее мы также рассказывали, почему вытягивается рассада огурцов и что с ней делать.

Вас также могут заинтересовать новости: