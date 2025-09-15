В AMD похвастались, что ПК с ее процессорами могут выдавать 1000 fps в играх

Правда, нужных мониторов с такой частотой пока нет.

В AMD утверждают, что геймеры могут достичь производительность 1000 fps в популярных киберспортивных играх вроде Counter Strike 2, Valorant и PUBG, используя компьютеры с процессорами серии Ryzen 9000X3D,

Все это достижимо, если использовать процессоры Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D в паре с топовыми видеокартами уровня GeForce RTX 5080 или RTX 5090 и выставить разрешение 1080p.

Киберспортивные игры были выбраны не случайно: во‑первых, именно профессиональным игрокам действительно важны экстремально высокие показатели fps, а во‑вторых, такие игры обычно требуют меньше ресурсов.

Ранее подобный результат показывал оверлокнутый Intel Core i9-14900K на частоте 8 ГГц с жидким азотом и GeForce RTX 4090 в CS2, но AMD делает акцент на доступности. Простые оптимизации – отключение фоновых процессов и корректировка настроек – позволяют преодолеть барьер в 1000 FPS.

Однако тут есть важный нюанс. На рынке просто нет мониторов с частотой обновления 1000 Гц. Большинство геймерских моделей ограничены 360 или 480 Гц, и лишь недавно вышел монитор с частотой 750 Гц. Когда появятся мониторы с поддержкой 1000 Гц, пока неизвестно.

