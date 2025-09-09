Возможно, Marvel's Wolverine получит дату релиза уже в ближайшие недели.

Инсайдер Том Хендерсон поделился новыми подробностями о Marvel’s Wolverine от Insomniac Games.

По его словам, те, кто уже успел протестировать игру, остались в восторге, они называют проект "фантастическим".

Хендерсон уточнил, что игра может появиться уже на ближайшей презентации State of Play в конце сентября, где, возможно, будет объявлена и дата релиза.

Важно отметить, что после хакерской атаки на Insomniac в 2023 году студия не делилась никакими новостями о проекте, и отсутствие Wolverine на крупных мероприятиях только подогревало слухи о его отмене.

Кроме Marvel's Wolverine Insomniac Games работает и над следующей игрой про Человека-паука. Недавно актёр озвучки Питера Паркера Юрий Ловенталь, дал намёк, что в Marvel’s Spider-Man 2 может появиться Карнаж.

Ранее мы рассказывали, что разработчики "Человека-паука" хотели воскресить забытый шутер про пришельцев, но Sony отклонила идею. Resistance 4 вряд ли бы принесла прибыль, а тайминги выхода проекта были максимально неподходящи, ответили в Sony.

Кроме того, недавно в бывшем эксклюзиве PS5 Ratchet & Clank: Rift Apart есть мини-игра, которую так и не нашли. Игра вышла ещё в 2021 году, но эту пасхалку так никто и не нашёл.

