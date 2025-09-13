Разумеется, цель была не в сливах, а в фидбеке от игроков.

Сразу после анонса Battlefield 6 в сеть вылилось огромное количество геймплейных роликов, но, похоже, к такому повороту разработчики были вполне готовы.

Технический директор проекта Кристиан Буль в интервью IGN признался, что студия не хотела утечек, но при этом стремилась получить как можно больше фидбека от игроков. Поэтому выбор был сделан в пользу открытости, даже если это означало, что почти всё рано или поздно утечёт:

"Мы обсуждали это два года назад. Решали, насколько будем защищать игру от утечек и насколько будем показывать её игрокам. В итоге выбрали второе. Я тогда сделал большую презентацию и прямо сказал: "Что утечёт? Всё". И мы приняли это как неизбежную цену".

Закрытая программа тестирования Battlefield Labs действительно оказалась очень ненадёжной, но Буль считает, что главное - это реальная статистика и честный фидбек от игроков, и ради этого можно смириться с потерей секретности.

Видео дня

Интересно, что утечки при этом стали едва ли не частью маркетинга. Как заметил редактор PC Gamer, сабреддит Battlefield превратился в бесконечный поток "настоящего" геймплея, и в какой-то момент это стало лучшей рекламной кампанией 2025 года.

Ранее технический директор Battlefield 6 объяснил, почему в игре нет трассировки лучей. Разработчики сделали упор на производительность.

Вас также могут заинтересовать новости: