В Palfarm игроку предстоит заботиться о ферме.

Студия Pocketpair представила спин-офф своего хита Palworld под названием Palfarm. Если оригинальная игра сочетала выживание с пострелушками и охотой на существ, то новый проект уходит в сторону уютного жанра симулятора фермы в духе Stardew Valley.

По описанию разработчиков, игрокам предстоит переехать на остров, где обитают Pals, и вместе с ними строить ферму мечты: обрабатывать поля, готовить еду, создавать предметы и украшать дом. Важную роль сыграют и сами существа - каждое из них может помогать в хозяйстве своими уникальными способностями, от посадки и полива до сбора урожая.

В трейлере показали также систему отношений, с жителями и Pals можно общаться, дарить подарки и открывать особые сюжетные линии. Palfarm поддерживает мультиплеер, так что развивать ферму можно будет вместе с друзьями.

Видео дня

Несмотря на мирный настрой, полностью от фирменного безумия Palworld игра не избавилась. В ролике промелькнули сцены с обороной фермы, где видно Pal с бензопилой и торговца с пистолетом.

Забавно, но буквально 2 недели назад Nintendo анонсировала Pokemon Pokopia, тоже симулятор фермы, но с покемонами. Pocketpair и Nintendo уже год судятся за концепцию существ в шаре.

Дата выхода Palfarm пока не объявлена. Известно лишь, что игра выйдет в Steam.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Palworld назвали фурри-сообщество главной проблемой своей игры. "Называете таких людей лузерами и выгоняете", - говорит директор по коммуникациям компании.

Вас также могут заинтересовать новости: