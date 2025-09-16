Игроки нашли простой способ избавиться от подтормаживаний в Borderlands 4

Правда, данная "починка" подойдет только обладателям видеокарт Nvidia.

Лутер-шутер с открытым миром Borderlands 4 оказался одним из самых плохо оптимизированных игр на движке Unreal Engine 5. Геймеры массово жалуются на плохую производительность, статтеры и подтормаживания, которые сильно портят впечатления от 70-долларового проекта.

Первый патч от Gearbox не решил большинство проблем, поэтому энтузиасты начали искать собственные способы обойти технические недочеты. Журналист PC Gamer рассказал, что сумел одним действием почти полностью избавиться от сильных фризов.

Игра работает заметно плавнее за счет увеличения размер кэша шейдеров в панели управления NVIDIA до 100 ГБ. Метод прост:

Видео дня

В "Панели управления NVIDIA" откройте раздел "Управление параметрами 3D"

Найдите параметр "Размер кэша шейдеров"

Выставите его на 100 ГБ.

В сети отмечают, что без этой настройки игра снова начинает тормозить, а значит, проблема связана именно с кэшированием.

При этом даже на топовом ПК Borderlands 4 остается чрезвычайно требовательной: видеокарта GeForce RTX 5090 не всегда справляется с 4K на максимальных настройках, а стабильный FPS возможен только при использовании DLSS и генерации кадров.

По мнению специалистов Digital Foundry, игра явно нуждается в глубокой оптимизации, иначе большинству геймеров придется мириться с серьезными проблемами производительности.

Несмотря на жалобы на производительность и "смешанный" рейтинг в Steam, интерес к Borderlands 4 остается высоким. Пиковый онлайн шутера уже превысил 300 тыс. игроков, побив рекорд третьей части, которая в свое время собрала максимум 94 тысячи человек на площадке.

Borderlands 4 доступна на ПК, PS5 Xbox Series. В украинском регионе игра стоит 2999 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: