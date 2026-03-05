Кому нужно оцифровать трудовую: можно ли без этого потерять стаж - объясняет юрист

Спросили у эксперта, что будет, если не оцифровать трудовую книжку.

В Украине владельцы трудовых книжек, оформленных до 1 января 2004 года, могут преобразовать их в электронный формат. Оцифровка сохраняет сведения о стаже и помогает правильно рассчитать будущую пенсию. Юрист Илона Элизбарян в комментарии УНИАН объяснила, кто должен это сделать и где оцифровать трудовую книжку в Украине, а также можно ли оставить бумажный вариант.

Кто должен оцифровать трудовую книжку в Украине - когда это нужно сделать

Как рассказала в комментарии УНИАН, юрист Илона Элизбарян, оцифровка трудовой книжки - это процесс, во время которого вы осуществляете преобразование имеющейся у вас бумажной трудовой книжки в электронную сканированную копию.

Цель этого - сохранение сведений о трудовой деятельности, охватывающей период до 1 января 2004 года. Эти сведения нужно предоставить Пенсионному фонду Украины и в дальнейшем они будут учтены для автоматического определения размера пенсии.

"Если трудовая книжка не будет оцифрована, вы не потеряете стаж, но есть вероятность того, что в Пенсионном фонде не будет определенных сведений о имеющемся у вас трудовом стаже, и его не учтут. Неучет определенного стажа может повлиять на размер будущей пенсии лица", - поясняет специалист.

Оцифровать трудовую книжку рекомендуют лицам, у которых официальная трудовая деятельность была начата до 1 января 2004 года. У граждан есть время сделать это до 10 июня 2026 года. Сведения о трудовом стаже будут внесены в Реестр застрахованных лиц.

Также многих интересует вопрос, нужно ли пенсионеру оцифровать трудовую книжку? "Я считаю, что у людей, которые уже являются пенсионерами и не работают, нет необходимости оцифровывать трудовую книжку. Но если лицо - пенсионер, уже не работает, но планирует осуществлять перерасчет пенсии, то в таком случае оцифровка трудовой книжки целесообразна, чтобы Пенсионный фонд учел трудовую деятельность, которая могла быть не учтена", - советует Элизбарян.

Можно ли оцифровать трудовую книжку в Пенсионном фонде или ЦПАП

Как объясняет эксперт, законом предусмотрены два пути, как можно оцифровать трудовую:

в Пенсионном фонде;

самостоятельно - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как оцифровать трудовую книжку в Пенсионном фонде: нужно со своей трудовой обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда - так могут поступить те лица, которым это трудно сделать через интернет.

Касательно того, можно ли оцифровать трудовую книжку в ЦНАПе, то нормативными актами прямо не предусмотрена оцифровка трудовой книжки через этот центр.

Как оцифровать трудовую книжку самостоятельно

Юрист рассказала подробный алгоритм, как самостоятельно оцифровать трудовую. Но прежде, чем это делать следует учесть некоторые моменты:

Есть очень важный нюанс относительно сканирования трудовой книжки - она обязательно должна быть в цветном формате, черно-белый не подходит. Если вы сканируете каждую страницу отдельно, то это должен быть JPEG-файл. Если же вы хотите отправить все отсканированные страницы документа вместе, то это должен быть PDF-файл. Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.

Весь процесс оцифровки проходит так:

нужно найти в интернете веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, зайти в личный кабинет, воспользовавшись квалифицированной электронной подписью (КЭП);

слева на сайте выбрать вкладку "Сведения о трудовой книжке" и зайти в этот раздел;

в следующем окне необходимо будет загрузить трудовую книжку, а ниже нужно поставить галочку - таким образом согласиться на то, что вы даете согласие на обработку своих персональных данных;

после этого следует нажать кнопку "Подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины".

Впоследствии оцифрованная трудовая книжка загрузится и будет доступна работникам ПФУ для подсчета вашего стажа, приобретенного до 1 января 2004 года.

Также, говорит юрист, если лицо пенсионного возраста еще работает официально, то оцифровкой трудовой книжки может заниматься работодатель. Но прямого указания в законодательстве о том, что это обязан делать работодатель, нет.

Как понять, что трудовая книжка оцифрована в Украине

В свою очередь Пенсионный фонд Украины дал разъяснение, как проверить, оцифрована ли трудовая. Для этого нужно:

зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID или через Дія. Подпись;

в личном кабинете перейти в раздел "Электронная трудовая книжка";

затем выбрать вкладку "Оцифрованная ЭТК" - там вы увидите результаты оцифровки данных.

Также в разделе "Мои обращения" в пункте "Сообщения" можно просмотреть статус обращения - если при обработке сканкопий были выявлены какие-либо несоответствия в оформлении трудовой книжки, содержании записей, то специалист фонда оставит свой комментарий.

Что будет если не оцифровать трудовую книжку

По словам Илоны Элизбарян, ответственности или санкций за то, что лицо не оцифровало трудовую книжку, нет:

Оцифровка трудовой книжки больше касается вашей безопасности хранения и подтверждения данных о вашем стаже работы. Бумажная трудовая книжка может быть повреждена или утеряна - в таком случае придется тратить время на то, чтобы собрать документы, подтверждающие наличие трудового стажа. Поэтому, чтобы обезопасить себя от неприятностей, стоит оцифровать трудовую.

справка Илона Элизбарян юрист Училась в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого. Окончила обучение в 2018 году и после этого работала в следственных органах Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Впоследствии начала работать юристом.

