Новая дата релиза - 18 сентября.

Techland решила порадовать фанатов и выпустит Dying Light: The Beast на день раньше запланированного. Вместо 19 сентября игра выйдет уже 18-го сразу на всех платформах.

Проект перевалил за миллион предзаказов, и в студии это назвали "невероятной вехой", которая вдохновила их сделать невозможное возможным.

По словам креативного директора серии Тимона Смекталы, команда видит восторг игроков от возвращения Кайла Крейна и решила отблагодарить их ранним релизом.

Кроме дополнительных 24 часов игры, тех, кто оформил предзаказ, ждёт ещё и эксклюзивная награда. Подробности обещают раскрыть на неделе запуска.

Напомним, The Beast изначально задумывалась как DLC для Dying Light 2: Stay Human, но постепенно выросла в полноценную survival horror-игру. Кампания займёт около 20 часов, а с побочками проект растянется до 30-40 часов.

Ранее мы рассказывали, что демо Dying Light: The Beast вылетело прямо во время презентации на Gamescom 2025. Оказалось, что на презентации Xbox игру запустили из Steam.

Кроме того, недавно для первой Dying Light вышло бесплатное обновление, которое подтянуло графику. Геймдиректор Тимон Смектала начал переживать, когда понял, что игроки ждали полноценный ремастер.

