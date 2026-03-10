Польский город объявил 2026-й Годом Ведьмака: что это значит

В какой-то мере город Лодзь является "родиной" Ведьмака.

Власти польского города Лодзь официально объявили 2026-й год Годом Ведьмака – главного героя известной на весь мир одноименной серии фэнтезийных романов, по мотивам которых позже были созданы видеоигры, сериал Netflix и комиксы.

Как сообщает официальная туристическая организация Poland Travel на своей странице в Facebook, поводом для этого стал тот факт, что именно там ровно 40 лет назад на страницах журнала "Fantastyka" вышел первый рассказ Анджея Сапковского "Ведьмак".

Дело в том, что город Лодзь имеет тесную связь со многими людьми, причастными к созданию и развитию "Ведьмака":

Сам автор саги Сапковский – лодзянин. Здесь он родился, здесь живет и именно здесь написал всю ведьмацкую серию.

Президент компании-разработчика видеоигр о Ведьмаке CD PROJEKT RED Адам Бадовский – также из Лодзи.

Первого игрового Ведьмака нарисовал еще один лодзянин – художник Пшемислав Трусцинский.

В частности, сейчас в Лодзи можно посетить выставку графики и комиксов Пшемыслава "TRUST" Трусцинского, а перед входом в экспозицию в Центре комиксов и интерактивного нарратива (EC1 Łódź) можно увидеть новосозданную скульптуру Геральта.

