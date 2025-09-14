Режиссёр Френсис Лоуренс сейчас работает над приквелом "Голодных игр".

Экранизация BioShock для Netflix продолжает оставаться в разработке, однако ждать её выхода придётся дольше, чем планировалось.

Как рассказал продюсер Рой Ли в интервью The Direct, задержка связана с загруженным графиком режиссёра Френсиса Лоуренса. По словам Ли, сценарий картины всё ещё дорабатывается.

Пока шла работа над текстом, Лоуренс приступил к съёмкам другого проекта - приквела "Голодных игр" под названием Sunrise on the Reaping, где будут показаны Игры Хеймитча Абернати. Производство стартовало летом 2025 года, а премьера намечена на 20 ноября 2026-го.

Видео дня

Съёмки и постпродакшн Sunrise on the Reaping займут несколько лет, что означает, что вернуться к работе над BioShock Лоуренс сможет не ранее конца 2026 года.

При этом, как уточнил Ли, сценарий будущей картины уже готов и ждёт рассмотрения режиссёром. Фильм будет основан на событиях первой игры и расскажет о падении утопического подводного мегаполиса Восторг.

Ранее мы рассказывали, что глава Take-Two объяснил, почему они так долго делают BioShock 4. Штраус Зельник заверил, что игра ни в коем случае не будет отменена и не опозорит своё название.

Вас также могут заинтересовать новости: