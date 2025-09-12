В этот день состоится полноценный релиз на Nintendo Switch и ПК.

Студия Supergiant Games объявила, что вторая часть нашумевшего рогалика Hades покинет ранний доступ уже 25 сентября. В этот день состоится полноценный релиз на обеих Nintendo Switch и ПК.

По этому случаю разработчики выпустили релизный трейлер и подтвердили, что версия для Switch 2 будет поддерживать режим 1080р@120fps в стационарном режиме и 1080р@60fps в портативном. Для первого поколения Switch заявлен один режим: 720р@60fps.

Физическая версия игры для Switch выйдет 20 ноября и будет включать в себя картридж, цветной буклет и код для загрузки саундтрека.

В украинском регионе Steam цена на игру одна из самых низких и составляет всего 460 грн. Разработчики подтвердили, что не будут повышать цену после полноценного релиза.

Первая часть Hades получила высочайшие оценки критиков – на Metacritic рейтинг игры составил 93 балла из 100. По количеству "вишлистов" в Steam вторая часть долгое время занимала первое место.

Hades 2 вышел в раннем доступе еще в мае 2024 года. Сюжет игры основан на древнегреческой мифологии. Главной героиней стала Мелиноя, сестра Загрея, протагониста первой части. Она охотится на титана Кроноса, а в ходе своего путешествия встречает различных богов, которые ей помогают.

Ранее Supergiant Games объявила, что в версии 1.0 рогалик получит систему достижений и настоящую концовку, которая завершит историю Мелинои.

