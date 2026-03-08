Правильная обрезка гарантирует богатый урожай.

Плодовые деревья можно обрезать осенью или весной, и для каждого времени года есть свои правила. Абрикосом, например, лучше заниматься в марте-апреле, тогда дерево наберется сил к началу сезона и даст вам отличный урожай. Узнайте, когда обрезать абрикос весной и как правильно это делать.

Что нужно знать перед тем, как обрезать абрикос весной

Каждый опытный огородник знает не только, когда обрезать абрикос весной, но и зачем это делать. Вся суть в том, что такая процедура важна не только с эстетической точки зрения, но и для здоровья растения - если избавиться от лишних, старых и больных веток, дерево будет плодоносить лучше и активнее, а сам урожай окажется заметно лучше по качеству. Произойдет это, потому что абрикос будет вкладывать силы в развитие плодов, а не тратить их на поддержание жизни в заведомо нежизнеспособных отростках.

Как правило, косточковая культура плодоносит в возрасте 3-4 лет, но это не значит, что более молодые деревья обрезать не нужно. Желательно начинать эту процедуру уже с саженцев или двухлетних растений.

Своевременно проводя весеннюю обрезку, вы улучшаете циркуляцию воздуха внутри кроны, даете возможность дереву получать больше света. Удаляя больные ветви, вы снижаете риски развития заболеваний у абрикоса. Если игнорировать обрезку, рано или поздно дерево может начать болеть, станет жертвой грибков и в итоге даст скудный и некачественный урожай.

Интересно, что правильный уход за абрикосом может существенно продлить жизнь дереву - культура будет радовать плодами и 20, и 30, и 40 лет.

Как правильно обрезать абрикос - пошаговая инструкция

Важно понимать, как обрезать абрикос, чтобы плодоносил, какие действия совершать, каким инструментом пользоваться для достижения наилучшего результата. Во-первых, обрезку желательно проводить в середине марта - после того, как на дереве появятся первые почки. Однако следует убедиться, что уже не будет заморозков, иначе растение, ослабленное обрезкой, будет вынуждено еще и защищаться от морозов, что в итоге плохо скажется на его состоянии.

Вам необходимо взять острый секатор и продезинфицировать его любым удобным способом - с помощью раствора марганца, спирта или специального раствора для дезинфекции. Все старые и сухие ветки сразу нужно обрезать, а ранку, которая образуется на дереве после ваших манипуляций, замазать садовым варом во избежание попадания внутрь инфекции. Также стоит удалить любые неправильно растущие ветви, те, что направлены внутрь, или скрещиваются друг с другом. "Лысые" ветки также необходимо укоротить на 1\3.

В конце можно осмотреть дерево и понять, есть ли на нем какие-либо признаки заболеваний. Если таковые обнаружатся, например, на конкретных ветках, их также придется убрать секатором или даже пилой и обработать участок садовым варом, чтобы остановить распространение инфекции. Все лишние ветки, которые после обрезки оказались на земле, нужно собрать, вынести за пределы участка и сжечь.

