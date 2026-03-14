Благодаря одной хитрости обычное блюдо становится ресторанным на вкус.

Тушеная картошка с мясом - идеальный вариант для обеда или ужина. Более того - такое блюдо можно приготовить впрок, и оно совершенно ничего не теряет во вкусе. Бюджетное и очень питательное, оно под силу даже новичкам в кулинарии, однако, и его можно сделать еще привлекательнее.

Нежная тушёная картошка с мясом - что добавить для вкуса

Картошка с мясом может получиться еще вкуснее, если добавить определенные продукты. Например, тушеная морковь заметно усиливает вкус, а жареный лук - аромат. Пару зубчиков чеснока, в самом конце добавленных в кастрюлю, превращают обычное блюдо в ресторанный деликатес, особенно если несколько минут протушить его под крышкой со всеми вышеперечисленными овощами.

Огромное значение имеют и приправы - лавровый лист, чёрный перец, паприка, тимьян, укроп и петрушка. Именно эти специи идеально подходят к картофелю с мясом, особенно удачное сочетание - лавровый лист, паприка, чеснок и укроп.

Если добавить в конце готовки ложку сметаны и сливочного масла, тушеная картошка с мясом получится более нежной, а если хотите пикантности, используйте томатную пасту или измельченные помидоры с сахаром. Перед подачей блюдо можно посыпать укропом или петрушкой, тогда вкус изменится до неузнаваемости в лучшую сторону.

Тушеная картошка с мясом в кастрюле - рецепт

По этому рецепту блюдо получается очень сытным и ароматным, и как раз в составе будут одни из вышеперечисленных продуктов.

Ингредиенты:

500 граммов свинины;

килограмм картофеля;

два репчатых лука;

три свежих помидора;

один лавровый лист;

два зубчика чеснока;

одна чайная ложка аджики;

молотая паприка;

две столовых ложки сливочного масла;

соль, перец.

Репчатый лук чистим, нарезаем полукольцами, а мясо - кусочками среднего размера. На сковороду, смазанную сливочным маслом, выкладываем лук, обжариваем до золотистого цвета. Следом добавляем мясо, также готовим 8-10 минут, не забывая помешивать. Свежие томаты заливаем кипятком, чистим от кожуры, кладем в сковороду с мясом, тушим 5 минут.

Картофель чистим, нарезаем кубиком, размещаем в кастрюле, соединяем с мясом, луком и помидорами Заливаем кипятком так, чтобы вода не полностью покрывала содержимое, солим, перчим, добавляем паприку и аджику, перемешиваем. Ставим минимальный огонь, накрываем крышкой, тушим 40 минут. Чеснок измельчаем, добавляем к блюду, туда же кладем сливочное масло, еще раз перемешиваем. Снова накрываем крышкой, оставляем на 7-10 минут для томления и все. Тушеная картошка с мясом готова - приятного аппетита!

Тушеная картошка с мясом в мультиварке - рецепт

Не менее вкусной получается и тушеная картошка с мясом в мультиварке, но сделать ее можно по-другому - более сливочной, со сметаной.

Ингредиенты:

500 граммов свинины;

килограмм картофеля;

один репчатый лук;

одна морковь;

один лавровый лист;

растительное масло;

два зубчика чеснока;

две столовых ложки сметаны;

две столовых ложки сливочного масла;

соль, перец.

Мясо обмываем, обсушиваем бумажными полотенцами, нарезаем свинину кубиком. В чашу мультиварки наливаем масло, ждем 3-5 минут, пока оно нагреется, затем выкладываем кусочки мяса и на режиме "Жарка" готовим 3-5 минут. Лук чистим, нарезаем кубиком, морковь трем соломкой. Когда мясо полностью изменит цвет, добавляем к нему овощи, закрываем крышкой и продолжаем готовить еще 15 минут.

Картофель чистим, моем, режем кубиком. Добавляем в чашу сметану и сливочное масло, выкладываем картофель. Заливаем водой так, чтобы она не полностью покрывала продукты. Добавляем лавровый лист и чеснок, солим, перчим. Ставим мультиварку на режим "Тушение" в зависимости от модели вашей техники, и всё - ароматное блюдо можно будет подавать к столу.

