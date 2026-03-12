Если обрезка будет проведена вовремя, получите тройной урожай.

Каждый огородник знает, что перед началом дачного сезона необходимо обрезать некоторые виды деревьев, пока они находятся в спячке. Важно не откладывать это в долгий ящик, иначе если вы дождетесь сокодвижения, трогать культуры уже будет нельзя. Узнайте, можно ли обрезать яблоню в марте и что делать с другими деревьями.

Когда весной можно начинать обрезку деревьев - как это делать

Опытные садоводы, рассуждая о том, когда обрезать деревья в марте, всегда советуют обращать внимание не на календарь, а на погоду. Вы должны быть уверены, что морозы уже не вернутся, и только тогда начинать обрезку. В противном случае деревья, и так истощенные неприятной для них процедурой, будут атакованы низкими температурами и могут даже погибнуть. Именно поэтому оптимальные показатели на столбике термометра - выше -5 градусов Цельсия.

Таким образом становится понятно, можно ли в марте обрезать деревья - да, безусловно, если позволяет погода. К культурам, которым обязательно нужна такая процедура до конца первого месяца весны, относятся, прежде всего, косточковые культуры:

яблоня;

вишня;

слива;

персик;

груша;

черешня;

абрикос.

Ранее мы рассказывали, как обрезать абрикос ранней весной, чтобы добиться обильного урожая летом. Но, в целом, правила для всех вышеперечисленных культур едины и ничем не отличаются между собой.

Важно знать не только когда в марте можно обрезать деревья, но и как это делать, чтобы не навредить растениям, а помочь. Главное правило - выбрать ясный, но пасмурный день. Это необходимо для защиты дерева от солнечных лучей. Второе правило - пользоваться правильным инструментом и не нарушать последовательность действий.

Даже не думайте о том, можно ли обрезать деревья в марте старым инструментом, оставшимся с прошлого года. Теоретически - да, но только если вы за ним ухаживали. Это значит, что секатор и ножницы обязательно должны быть продезинфицированы спиртом, раствором марганцовки, медным купоросом или специальными антисептиками, купленными в магазине для садоводов. Кроме того, инвентарь нужно заточить, чтобы легко и быстро обрезать с помощью него ненужные ветки и не ранить дерево лишний раз. Для отличной заточки можно предварительно погрузить ножницы и секатор в солевой раствор (1 ст.л соли на 1 стакан воды) на полчаса, и только потом затачивать.

Сама процедура обрезки деревьев не очень сложная - вам нужно убрать все неправильно растущие ветки, а также больные, сухие и пострадавшие от мороза, проредить крону, чтобы на дерево равномерно попадал солнечный свет. Важно не затрагивать почки и не повредить их, а если обрезаете на почку, то держите секатор под углом 45 градусов. Боковые побеги, которые растут вверх или внутрь, тоже нужно будет укоротить, чтобы не оставить скелетным ветвям конкуренции и позволить им расти и развиваться свободно. После обрезки дерево желательно обработать садовым варом, чтобы ранки от секатора и ножниц быстрее зажили, и растение могло продолжить свой цикл.

