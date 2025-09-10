Ким Бодния не нашёл времени для шоу от Netflix.

Питер Муллан сыграл Весемира в четвёртом сезоне "Ведьмака", об этом сообщил портал Redanian Intelligence. Он заменил Кима Боднию, который снимался во втором сезоне, но не смог вернуться из-за занятости в другом проекте.

Питера Муллана можно заметить в "Гарри Поттере и Дарах Смерти", где он сыгрпал Пожирателя смерти, а также в новом "Властелине колец" 2022 года. Также он хорошо известен и в фестивальном кино: в 1998 году он получил приз Каннского кинофестиваля за фильм "Меня зовут Джо", а в 2002-м удостоился "Золотого льва" в Венеции за режиссуру "Сестёр Магдалины".

В "Ведьмаке" ему предстоит воплотить харизматичного и опытного охотника на чудовищ, вокруг которого выстроена целая часть сюжета.

Кроме Весемира, в следующих сериях вновь появятся Ламберт и Коэн, их играют Пол Бульон и Ясен Атор. В отличие от прошлых сезонов, где ведьмаков показывали преимущественно во флешбэках, теперь их история станет частью основного таймлайна.

Ранее инсайдеры из Redanian Intelligence рассказали подробности спин-оффа сериала "Ведьмак" от Netflix. Шоу должно рассказать о банде Крыс, в которой орудовала Цири, но что-то пошло не так, и теперь даже неизвестно, выйдет ли оно.

