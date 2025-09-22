FromSoftware сейчас занята, а без неё Sony ничего не может сделать с игрой.

Фанаты Bloodborne уже много лет просят хоть какие-то новости о любимой игре. Будь то ремастер, полноценный ремейк или хотя бы официальный порт на ПК. Но, похоже, ждать всё это придётся ещё очень долго.

В свежем выпуске подкаста Game Mess журналисты Джефф Грабб и Майк Минотти обсудили ситуацию с ПК-портами. По словам Минотти, Sony не может что-то делать с Bloodborne без участия FromSoftware, а студия сейчас слишком занята.

У FromSoftware уже вышел Elden Ring: Nightreign, в работе находится эксклюзив для Switch 2 под названием The Duskbloods, а также, судя по инсайдам, ещё один крупный проект.

Видео дня

Грабб добавил, что, по его информации, FromSoftware и не горит желанием делать это вместе с Sony:

"Любые сторонние силы должны быть вовлечены, а этого сейчас не произойдёт… Я недавно проверял ситуацию и снова услышал одно и то же: с Bloodborne ничего не происходит, так что не ждите новостей".

Ранее мы рассказывали, что Sony готовит фильм по Bloodborne и сейчас ищет режиссёра. Главную роль может сыграть Билл Скарсгард, а на режиссёрское кресло претендует Адам Вингард, известный "Годзилла против Конга" и "Ведьма из Блэр".

Вас также могут заинтересовать новости: