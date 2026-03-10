Рассказываем, когда в этом году мы будем встречать весеннее равноденствие, что означает эта дата и какие традиции с ней связаны.

Каждый раз, когда весной Солнце пересекает экватор, наступает особенный момент - весеннее равноденствие. День становится длиннее, свет окончательно берет верх над тьмой, а природа пробуждается после долгой зимней спячки. Дата этого события непостоянна и может меняться из года в год - разбираемся, когда наступит весеннее равноденствие 2026, какие обряды с ним связаны и как встретить этот день правильно.

Что такое весеннее равноденствие

Весеннее и осеннее равноденствие - это момент, когда ось нашей планеты расположена так, что ни одно из полушарий не наклонено к Солнцу. То есть, Солнце находится прямо над экватором, поэтому Северное и Южное полушария получают почти одинаковое количество света.

После весеннего равноденствия ситуация меняется: полушарие, в котором начинается весна (в марте - это Северное, а в сентябре - Южное), постепенно наклоняется ближе к Солнцу. Из-за этого дни становятся длиннее, рассвет наступает раньше, а закаты - позже.

В Северном полушарии весеннее равноденствие приходится на период с 19 по 21 марта. Чаще всего оно происходит 20 числа, но иногда может быть днем раньше или позже. В этом столетии весеннее равноденствие 20 марта будет 78 раз, 19 марта - 20 раз, а 21 марта - всего два раза.

Какого числа весеннее равноденствие в 2026 году

Весеннее равноденствие 2026 года в Северном полушарии ( то есть, у нас) наступит 20 марта. В Южном полушарии аналогичное событие произойдет 23 сентября.

В астрономии весеннее равноденствие считается первым днем астрономической весны. После равноденствия световой день постепенно удлиняется, повышается температура воздуха, просыпается природа – все знаменует начало теплого сезона. Во многих странах в эту дату проходят народные праздники, фестивали и обряды.

Принято думать, что в день равноденствия день равен ночи, однако это не совсем так. Во-первых, момент восхода Солнца фиксируют тогда, когда над горизонтом появляется верхний край солнечного диска, а не его центр. То же самое - при закате. И пока весь солнечный диск не появится и не скроется за горизонтом набегает несколько минут.

Во-вторых, земная атмосфера преломляет свет, поэтому Солнце выглядит выше, чем оно есть на самом деле. Это также добавляет к дню несколько минут: Солнце раньше появляется и позже уходит за горизонт. Суммарно эти эффекты дают 6-10 минут в средних широтах, и именно поэтому день в равноденствие реально длиннее ночи.

Какая будет продолжительность светового дня 20 марта 2026 года в разных городах Севернго полушария:

в Токио, Япония - 12 ч 07 мин;

в Нью-Йорке, США: 12 ч 08 мин;

в Лондоне, Великобритания: 12 ч 10 мин;

в Рейкьявик, Исландия: 12 ч 15 мин.

В Киеве день 20 марта будет длиться 12 часов 9 минут. Солнце взойдет в 6:00, а сядет - в 18:09. Сам момент равноденствия наступит в 16:45 по Киеву - в это время Солнце "переступит" экватор и перейдет из Южного полушария в Северное.

Обряды на весеннее равноденствие - как праздник отмечали наши предки

Весеннее равноденствие у славян считалось важным рубежом года - временем, когда зима окончательно уступает место весне и начинается новый природный цикл. Природа обновлялась, начинался сельскохозяйственный год. Наши предки в это время чествовали Солнце и пробуждение земли, потому что от тепла и света зависел будущий урожай.

В украинской традиции этому времени года посвящались свои обряды. С наступлением тепла девушки и дети выходили на улицу и пели веснянки и гаевки - обрядовые песни, призывающие весну, а также исполняли обряды закликания весны

Пекли обрядовое печенье в форме птиц - "жаворонков". Птицы символизировали возвращение весны и солнца. Разводили костры, через которые иногда прыгали - считалось, что огонь очищает и приносит удачу. Вспоминали и умерших родственников, просили у них защиты для семьи и урожая.

Таким образом, весеннее равноденствие у славян было не просто астрономическим событием - это было время, когда природа и человек вступали в новый цикл, а обряды помогали связать земное и космическое, свет и тепло, жизнь и обновление.

Что важно сделать на весеннее равноденствие и как загадать желание

Накануне весеннего равноденствия и в сам день полезно освободиться от всего, что тянет назад, в прошлое, мешает двигаться дальше - в прямом и переносном смысле слова, и настроиться на новые возможности.

Что сделать до дня равноденствия:

убрать в доме, выбросить ненужные вещи, а еще лучше раздать их нуждающимся, вымыть окна;

очистить ментальное пространство - удалить старые фото, ненужные контакты, письма и сообщения;

проработать свои эмоции - выписать обиды, страхи и негативные мысли, чтобы "освободить место" для нового.

В сам день весеннего равноденствия с утра поблагодарите мир за все хорошее. Составьте список планов на год и постарайтесь провести время с близкими.

Существует и особый обряд на исполнение трех желаний. Для этого нужно написать их на листе, затем зажечь свечу и сжечь этот листок. Пепел сохранить. Посадить семена – петрушки, укропа, к примеру, или же высадить цветок или куст. "Пепел желаний" развести в воде и поливать этой водой растения. Таким образом получится "вырастить" свои желания.

