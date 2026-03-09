Разбираемся, когда сеять перец на рассаду в 2026 году в марте и как правильно это делать.

Перец - еще более капризный, чем помидоры. Он очень чувствителен к условиям выращивания и требует терпения и внимательного ухода. Чтобы получить хороший урожай, важно не только правильно подобрать сорта, но и посадить семена на рассаду в оптимальные сроки. Давайте разберемся, когда сеять сладкий перец на рассаду (и горький тоже) в марте и какие нюансы следует учесть в этом деле.

Когда можно сеять перец на рассаду в марте

У перца довольно длинный период развития, поэтому порой сложно выбрать точную дату посева. Важно так рассчитать время, чтобы к концу сезона плоды успели не только сформироваться, но и дозреть.

Поэтому ориентируйтесь на несколько ключевых моментов:

Видео дня

сроки созревания сорта;

климат вашего региона - он определяет, когда рассаду можно будет высаживать на постоянное место;

способ выращивания перца - в теплице или на огороде.

Весь цикл от посева семян до пересадки обычно занимает около 70-80 дней, включая время на появление всходов. Поэтому посчитать можно так: от даты предполагаемой высадки в грунт - а она для каждого региона разная - отнимаем эти 70-80 дней. Это и будет примерной датой посева семян.

Сначала лучше сеять позднеспелые и среднеспелые сорта, раннеспелые сорта развиваются быстрее, поэтому их сажают примерно через одну-две недели после поздних.

Семена для теплицы рекомендуется сеять на неделю раньше, чем для открытых грядок - в теплицу рассаду высаживают раньше. Также острый перец всходит более полутора недель, поэтому его высевают на неделю раньше, чем сладкий.

Важно: перец высаживают в открытый грунт только после того, как минует риск заморозков, и почва прогреется до 15-17 °C.

Когда сеять перец на рассаду в марте 2026 по лунному календарю

Лунный календарь сам по себе не может гарантировать урожай. Он - как дополнительный инструмент при посадке. То есть, сначала нужно самостоятельно определить примерную дату высадки рассады в грунт, далее - время для посева и уже после состыковать его с лунным календарем.

Сеять перец по Луне в марте советуют в такие дни: 9, 12-14, 17, 21-22, 25-27, 30-31 марта.

Избегайте новолуния 19 марта - оно считается неблагоприятным временем.

Посев перца на рассаду в марте - как правильно это сделать

Чтобы рассада перца была крепкой и здоровой, рекомендуют соблюдать несколько советов:

семена перед посевом нужно обеззаразить - подержать их 15-20 минут в 3%-й перекиси водорода;

подобрать подходящий грунт – он должен быть рыхлым и питательным, с нейтральной кислотностью, можно брать готовый грунт для рассады;

сеять лучше сразу в отдельные стаканчики - перец плохо переносит пикировку, так как у него нежные корни;

после посева накрыть стаканчики пленкой или стеклом до появления всходов.

Важно поддерживать оптимальную температуру - около +25…+28 °C, пока семена не проклюнутся, затем температура днем должна быть +18…+20 °C, ночью - без резких перепадов.

Также перцу требуется минимум 12–14 часов света, поэтому ставьте рассаду на южном окне, но вам также может понадобиться подсветка.

Полив должен быть умеренным - перец плохо переносит переувлажнение, поливайте теплой отстоянной водой.

Ранее мы также рассказывали, когда сеять помидоры на рассаду в марте 2026 и как это делать.

Вас также могут заинтересовать новости: