Инсайдерский ютуб-канал Moore’s Law is Dead опубликовал свежую порцию слухов о PlayStation 6. Все свидетельствует о том, что это будет очень мощная консоль.

Согласно его данным, Sony в новом поколении PlayStation делает акцент на рейтрейсинге. Быстродействие в задачах с трассировкой лучей вырастет в 6–12 раз относительно базовой PS5, приблизившись к уровню видеокарты Nvidia RTX 5090. Классическая растеризация получит лишь небольшой прирост – не более чем в 3 раза.

Cердцем приставки станет гибридный процессор AMD Orion, изготовленный по технологии 3 нм. Он получит до 8 ядер Zen 6с и два ядра Zen 6 LP. Также среди характеристик: от 52 до 54 вычислительных блоков RDNA 5, тактовая частота 2,6-3 ГГц и 160-битный контроллер памяти с поддержкой до 40 ГБ GDDR7 (32 Гбит/с).

В среднем новая консоль должна быть примерно в 4-8 раз быстрее базовой PS5 с учетом использования технологии масштабирования FSR. При этом консоль Xbox нового поколения с чипом AMD Magnus теоретически выглядит на 25% мощнее. Но из-за особенностей конструкции ее стоимость, вероятно, окажется значительно выше, чем у конкурента.

Массовое производство PlayStation 6 должно стартовать в середине 2027 года с релизом в конце того же года. Вместе со стационарной консолью ожидается появление портитивной PlayStation, которая сможет запускать игры от PS5.

