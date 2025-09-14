По словам Нобуо Уэмацу, в наше время студии слишком сильно контролируют музыкантов.

Композитор Final Fantasy Нобуо Уэмацу раскритиковал современный подход к созданию саундтреков в играх.

Как Уэмацу рассказал в интервью Real Sound, творческая свобода у музыкантов сильно ограничена, а главная власть находится в руках продюсеров и режиссёров, которые часто требуют от авторов максимально шаблонного звучания:

"Я бы не стал называть это застоем, но сегодня у композиторов слишком мало возможностей открыто выражать своё мнение. Даже если у них огромный опыт и знания, они всё равно зависят от решений продюсеров. Чаще всего им достаточно, чтобы музыка звучала как у Джона Уильямса".

Музыкант сравнил нынешнюю ситуацию с 80-ми, когда в индустрию игр почти не шли профессиональные композиторы, но те, кто приходил, создавали по-настоящему "странные" и экспериментальные вещи.

Сейчас же, по его мнению, индустрия давит на авторов и подталкивает к одному-двум шаблонам, из-за чего становится меньше по-настоящему необычной музыки.

При этом Уэмацу напомнил, что даже в условиях коммерческих требований можно создавать уникальные вещи, как это делал Элтон Джон, которого он назвал одним из своих кумиров. А начинающим авторам он советует не зацикливаться на голливудском оркестровом звучании и экспериментировать: "Добавьте в оркестр немного техно - и получится что-то новое".

