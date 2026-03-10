Чтобы суп был ароматным и наваристым, добавьте в него эти ингредиенты.

Суп сам по себе считается сытным и питательным блюдом, но нравится не всем. У многих людей сохранились неприятные воспоминания о школьных безвкусных бульонах с одной картофелиной на кастрюлю. Во взрослом возрасте они всячески избегают "первого" и никогда не готовят его сами.

К счастью, кулинары придумали немало способов, как улучшить вкус супа с минимальными усилиями. Несколько простых добавок сделают блюдо ароматным и при этом мягким для желудка.

Что добавить в суп, чтобы он был вкуснее

Некоторые люди избегают супов из-за того, что те кажутся тяжелыми и излишне жирными. Решить такую проблему легко - вместо свинины или говядины сварите бульон на курице. При этом лучше брать части птицы с кожей или костями, такие как крылья и бедра. Они отдают бульону богатый насыщенный аромат, оставляя его при этом достаточно легким.

Видео дня

Ещё один способ, как улучшить вкус готового супа - просто всыпьте в самом конце приготовления ложку сливочного масла. Такая добавка лучше раскроет запах овощей, смягчит их кислоту и придаст пище приятный молочный привкус.

А ещё потрясающий аромат блюдо приобретает благодаря грибам. Отсюда становится понятно, чем можно довести суп до вкуса - сухой грибной смесью. Её добавляют в кастрюлю сразу после закипания, еще до закладывания мяса и овощей. Также грибы можно замочить на 2 часа и на этом растворе сварить "первое", а сами ингредиенты нарезать и вкинуть в конце.

Теперь разберемся, как применять такие добавки, на примере традиционного славянского супа под названием крупник.

Традиционный суп крупник - рецепт и ингредиенты

Классический крупник - суп польской и украинской кухни с добавлением большого количества крупы. Блюдо долго готовят на медленном огне, благодаря чему бульон приобретает сытную густоту.

Ингредиенты для него нужны следующие:

сто граммов перловки;

литр куриного бульона;

три картофелины;

одна морковь;

одна луковица;

четыре зубчика чеснока;

один корень петрушки;

столовая ложка сливочного масла;

двести пятьдесят граммов сметаны или греческого йогурта;

соль, специи, травы на ваше усмотрение.

Перловую крупу промойте несколько раз и замочите в горячей воде на 30 минут. Из нескольких кусков курицы сварите бульон, снимая пену. Мясо можно оставить в супе или убрать. В горячую жидкость всыпьте перловку и варите около 20 минут.

Морковь, картошку, корень петрушки очистите и нарежьте одинаковыми кусочками. Положите в бульон и варите на минимальном огне до мягкости - приблизительно 20 минут. Сливочное масло растопите на сковороде, добавьте нарезанный кубиком лук и обжарьте до золотистого цвета. Туда же добавьте измельченный чеснок, жарьте еще пару минут и переложите овощи в суп.

Примерно за 5 минут до окончания варки влейте в суп сметану, соль и любимые специи. Кисломолочный продукт придаст блюду приятную освежающую кислинку.

Вас также могут заинтересовать новости: