В режиме наблюдателя геймеры смогут подключаться и смотреть за чужими матчами, не участвуя в игре.

Авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era, которые при создании грядущей стратегии вдохновляются легендарной третьей частью франшизы, сообщили, что добавят в игру режим наблюдателя. Этот режим, как уверяют авторы, "очень просили многие фанаты".

Режим наблюдателя (Spectator Mode) предназначен для того, чтобы игроки могли подключаться к матчу других игроков и просто смотреть за его ходом –прямо из игры, безо всяких стриминговых площадок.

Наблюдатели смогут настраивать отображение: убирать туман войны, видеть границы той или иной зоны, следить за героями или игроками, изучать армии и экономику. оценивать уровень агрессии существ на карте и т.д.

Spectator Mode будет доступен на релизе Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе Steam, который запланирован на конец 2025-го года. Сейчас игра входит в топ-30 самых желанных в Steam.

Ранее были анонсированы всех шесть релизных фракций: Храм, Некрополь Лесной союз, Подземелье, Рой и Раскол. Помимо трех одиночных режимов будет и три многопользовательских. Издателем стратегии выступает Ubisoft.

Напомним, две предыдущие части "Героев" (шестая и седьмая) вышли в 2011 и 2015 годах, получив смешанные отзывы критиков. С момента выхода Heroes of Might and Magic V, которой удалось успешно перезапустить серию и достичь популярности, сравнимой с классической третьей частью, прошло уже 18 лет.

