Существует огромное количество народных средств для "подкормки" рассады.

От первых недель после прорастания часто зависит, насколько здоровой будет рассада: именно в это время формируются корни, появляются первые настоящие листья и начинается активный рост. Слишком сильные удобрения могут навредить еще не окрепшим корням, поэтому многие садоводы предпочитают подкармливать рассаду простыми и проверенными народными средствами.

Рассмотрим, как поливать рассаду, которая взошла буквально накануне и какие средства больше для этого подходят.

Чем подкормить рассаду первый раз после прорастания – народные советы

Начнем с того, что сразу после прорастания рассаду обычно вообще не удобряют. Маленькие ростки берут все нужное из семени, которого им хватает с лихвой. Первую подкормку проводят примерно через 10–14 дней, когда у растений появится 2–3 настоящих листика. К этому моменту корни уже будут способны усваивать дополнительные вещества и они не окажутся лишним элементом в почве.

Но если под тем, чем полить рассаду, которая только взошла, имеется в виду период следующих одной-двух недель, то можно выделить несколько щадящих добавок, известных опытным садоводам.

Например, один из самых популярных способов – подкормка древесной золой. В ней есть калий, кальций, фосфор и много микроэлементов, необходимых для активного роста.

Для подкормки обычно готовят следующий настой: столовую ложку золы разводят в литре воды, дают настояться несколько часов, а затем аккуратно поливают рассаду под корень. Такой раствор может помочь укрепить корни и сделать растения более устойчивыми к различным болезням.

Еще одно распространенное средство, чем полить рассаду, чтобы она начала расти – обычные пекарские дрожжи. Они активируют полезные бактерии в земле, и растениям становится легче получать питательные вещества.

Чтобы приготовить раствор, около 10 граммов свежих дрожжей растворяют в литре теплой воды и добавляют немного сахара. После того, как раствор постоит несколько часов, его можно аккуратно использовать для полива.

Некоторые садоводы также делают настой из банановой кожуры, так как в ней много калия, который особенно важен для молодых растений. Для этого кожуру одного банана заливают литром воды и дают настояться около суток.

Еще один вариант, чем подкормить рассаду сразу после всходов – подкормка луковой шелухой. В ней есть микроэлементы, которые помогают растениям стать крепче и устойчивее к вредителям. Горсть луковой шелухи заливают литром горячей воды, дают настояться несколько часов, а затем поливают рассаду процеженным настоем.

Но, используя народные средства, важно не переборщить. Нежные растения легко повредить даже слабым раствором, так что перед подкормкой лучше немного увлажнить землю обычной водой, а растворы лить только под корень.

Таким образом, понимая, чем подкормить рассаду – народными средствами или специальными удобрениями – а также в каких количествах и когда это делать, вы сможете поддержать ее перед высадкой и добиться более здорового и богатого урожая.

