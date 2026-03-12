Мы собрали самые частые причины неисправности мясорубки.

Многим знакома ситуация: собираешься сделать фарш для котлет, а мясорубка ведет себя странно – мясо застревает, с трудом прокручивается или просто накапливается в загрузочном лотке и не проходит дальше. В итоге вместо аккуратного фарша получается липкая и бесформенная масса.

Иногда виновата сама техника, но в большинстве случаев причина кроется в нескольких важных нюансах, о которых многие просто не задумываются. Разберемся, почему мясорубка плохо прокручивает мясо и как это исправить.

Почему мясорубка не прокручивает фарш – частые ошибки

Сперва рассмотрим причины некорректной работы, которые могут относиться как к механическим, так и к электрическим приборам. Причины эти в первую очередь связаны с состоянием мяса, заточкой лезвий и правильностью сборки. Затем сфокусируемся на более конкретных проблемах современных электрических моделей.

Все должно быть хорошо охлаждено

Мясо перед прокручиванием обязательно должно быть холодным. Лучше всего – слегка подмороженным. Когда мясо теплое, содержащийся в нем жир начинает плавиться от трения во время работы. В результате он забивает отверстия решетки и пространство вокруг лезвий. Это частая причина, почему мясорубка мнет мясо, а не режет его.

Чтобы это исправить, за 30–40 минут до приготовления положите мясо в морозильную камеру – учтите, что оно должно лишь немного подмерзнуть, но не стать полностью твердым.

Подмороженное мясо легче проходит через нож мясорубки и делает весь процесс намного быстрее.

Острое лезвие – залог хорошего фарша

Если нож затупился, он перестает резать мясные волокна. Вместо этого он их давит и разрывает. В итоге выделяется много сока, структура фарша становится рыхлой и водянистой, а сама мясорубка начинает "жевать" продукт.

Чтобы он всегда оставался острым, его следует периодически подтачивать. Для этого можно использовать мелкую наждачную бумагу или точильный камень.

После заточки обязательно промойте детали водой, чтобы удалить металлическую пыль, и тщательно их высушите.

Правильная сборка

Некоторых людей может смутить, почему мясорубка крутит в обратную сторону, – но такую поломку обычно легче всего исправить, просто пересобрав механизм.

Чтобы это сделать, сначала вставьте шнек в корпус, после чего наденьте нож так, чтобы его режущая сторона была направлена к решетке. Затем установите саму решетку и аккуратно закрепите все прижимной гайкой, следя, чтобы детали были плотно зафиксированы, но без чрезмерного усилия.

После сборки попробуйте слегка провернуть шнек рукой – нож должен плотно прилегать к решетке и не вращаться свободно.

Заклинивание механизма

Иногда шнек перестает вращаться просто потому, что внутри застряли жилы, плотные хрящи или кусочки костей. Они блокируют вращение винта, и механизм не проворачивается.

В таком случае лучше разобрать прибор и тщательно вычистить его изнутри.

Почему мясорубка не прокручивает мясо – проблемы с современными моделями

Современные модели устроены так, чтобы при перегрузке в первую очередь повреждались недорогие элементы, а не двигатель. Поэтому поломка чаще всего связана не с мотором и электроникой, а с хрупкими защитными деталями.

Повреждение шестерен редуктора

Во многих электрических мясорубках используются пластиковые шестерни – и нет, это сделано не ради экономии, а наоборот, с расчетом на долговечность аппарата.

За счет того, что шестерни сделаны менее прочными, чем металлические детали двигателя, когда в мясорубку попадет кость или что-то твердое, легко заменимые зубцы сломаются прежде, чем перегрузится или выйдет из строя мотор. Так потребитель может сэкономить деньги и время при поломке.

Повреждение соединительной втулки

Распространенная причина, почему не крутится винт в мясорубке, связана с еще одной хрупкой деталью. Между шнеком и редуктором обычно находится пластиковая втулка-предохранитель, которая может треснуть при чрезмерной нагрузке. Как следствие, двигатель продолжает работать, но вращение не передается на шнек.

Если это произошло, нужно заменить поврежденную деталь – и все заработает.

Неисправность двигателя

Хотя это происходит реже, иногда проблема все-таки связана с мотором. Причиной может быть износ щеток, повреждение обмотки или неисправность конденсатора.

После определения поломки следует проверить гарантию, выданную при покупке, и отнести прибор в магазин, где он был приобретен.

