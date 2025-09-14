У "Последних из нас" впереди непростое испытание - к 3 сезону шоу остаётся без одного из своих ключевых руководителей. Нил Дракманн, создатель оригинальной игры и шоураннер первых двух сезонов, объявил, что не будет заниматься финалом шоу.
Однако Дракманн рассказал Variety, что остаётся на расстоянии вытянутой руки. Его задача - следить, чтобы адаптация сохраняла ту же "глубокую верность" первоисточнику, что и первый сезон: "Для меня это золотой стандарт".
Отказ от плотного участия в шоу Дракманн объясняет тем, что его главная ответственность и страсть - это видеоигры. Работа над The Last of Us дала ему уникальный опыт: "Можно сказать, я прошёл лучшую киношколу, работая над сериалом, и многое перенёс в свою игровую практику".
Третий сезон The Last of Us завершит историю, оборвавшуюся на клиффхэнгере второго - с появлением Эбби в исполнении Кейтлин Девер.
Ранее мы рассказывали, что Белла Рамзи ответила критикам "Одних из нас". По ее словам, мнение зрителей никак не влияет на сериал или работу над его продолжением.