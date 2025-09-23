В игре появились очки ночного видения.

GSC Game World выпустила обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которое получило название Night of the Hunter. Патч уже доступен на всех платформах и включает как исправления багов, так и новый контент.

Главным нововведением стали очки ночного видения, упрощающие передвижение и бои в темноте. Под них разработчики подстроили и поведение NPC. В игру также добавили смещение оружия и возможность для NPC подбирать трофеи с поверженных мутантов.

Обновление принесло ещё больше нового контента: в Зоне появилась аномалия "Огненный шар", добавлено уникальное оружие, а женские NPC получили больше вариаций лиц и причёсок.

Кроме того, студия переработала баланс схронов, улучшила оптимизацию использования игрой процессора и исправила десятки ошибок в поведении NPC, геймплее и заданиях. С полным списком изменений можно ознакомиться в Steam.

Ранее мы рассказывали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получит два сюжетных дополнения, но придется подождать. В ближайших планах у студии выпуск игры на PS5 и переход на движок Unreal Engine 5.5.4.

Кроме того, недавно ремастеры Stalker получили крупный патч, в создании которого поучаствовали фанаты. Изменения коснулись технической части и баланса игр.

